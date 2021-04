BREAKING A fost identificat primul caz de infectare cu o varianta a tulpinii indiene in Romania

Institutul National de Sanatate Publica a informat asupra faptului ca un laborator de analize din orasul Sf. Gheorghe a identificat o varianta "indiana", B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna.La data recoltarii, 26.04.2021, cazul era simptomatic (tuse), cu forma clinica usoara. Persoana s-a prezentat la laborator pentru recoltare la cerere.Conform INSP, varianta mentionata difera de cea identificata initial de PHE England care ar fi generat situatia epidemiologica actuala din India Totodata, Ministerul Sanatatii anunta ca este in curs de investigare un focar de SARS-CoV-2 in randul unor lucratori in constructii din Colonia Bod, jud. Brasov. Este vorba despre opt persoane sosite din India. Cinci persoane au fost confirmate cu infectia SARS-CoV-2, iar alte trei persoane sunt testate negativ.DSP Brasov a demarat de urgenta o ancheta epidemiologica, aceasta fiind inca in curs, si a dispus izolarea cazurilor identificate in Colonia Bod (fiind vorba despre forme clinice usoare).Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis, marti, 28 aprilie, ca varianta indiana a coronavirusului , suspectata ca ar fi bagat India intr-o criza sanitara majora, a fost detectata in "cel putin 17 tari".