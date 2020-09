Vesti excelente. Copilul de 10 ani internat cu coronavirus s-a facut bine si a plecat acasa, unde va continua recuperarea

Copilul a avut nevoie de 17 zile de ingrijiri medicale, dintre care 11 le-a petrecut pe sectia de Terapie Intensiva. Cand starea lui nu a mai fost atat de grava, a fost transferat pe sectia de pneumologie, potrivit Digi24.ro Copilul este din Buzau, are 10 ani si a ajuns in spitalul Victor Gomoiu, din Bucuresti, in 12 septembrie. El suferea de sindrom inflamator multisistem, o boala rara, care, alaturi de infectia cu COVID-19, a generat o reactie exagerata a organismului pentru a se apara, ajungand sa aiba toate organele inflamate."Suntem foarte bucurosi ca s-a externat, se simte bine si suntem foarte bucurosi ca mergem acasa la fetita pe care o mai avem si ne asteapta. Le multumim cadrelor medicale care s-au implicat si au dat dovada de profesionalism", a declarat tatal copilului pentru Digi24.Chiar daca starea lui este buna, mai are nevoie de recuperare si se va intoarce pentru un control medical peste doua saptamani."Copilul se externeaza vindecat, dar ii trebuie terapie de recuperare, gimnastica respiratorie, ca sa prevenim eventuale complicatii la distanta", a declarat Diana Ionescu, directorul medical al Spitalului Gomoiu, potrivit sursei citate.Peste 55 de copii confirmati cu COVID-19 au ajuns la Spitalul Gomoiu de la inceputul pandemiei in Romania, dar au avut forme usoare ale bolii.