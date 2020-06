Primul deces de coronavirus in Politia Romana. Este vorba despre seful de post din Ipotesti, judetul Olt

Ziare.

"In vremea pandemiei, cand virusul ucigas face ravagii, Politia Romana este lovita de primul deces. Colegul nostru Alexandru Gibea, seful Postului de Politie Ipotesti, Sectia 4 Politie Rurala Coteana din cadul IPJ Olt, in varsta de 49 ani, a murit ieri", a anuntat, duminica, Sindicatul Europol.Sursa citata a precizat ca, initial, politistul a fost internat pe 28 mai la Spitalul Slatina, iar pe 30 mai a fost transferat la Spitalul Caracal."Saptamana trecuta el a fost transferat la Bucuresti dupa ce starea de sanatate s-a inrautatit, fiind transportat la Institutul National de Boli Infectioase"Matei Bals" la Terapie Intensiva. Aseara, inima acestuia a incetat sa mai bata din cauza complicatiilor aparute, acesta suferind si de alte afectiuni acumulate de-a lungul carierei", au mai transmis sindicalistii.Potrivit acestora, politistul fusese confirmat cu noul coronavirus alaturi de ajutorul sau, iar la o zi distanta, a fost testat pozitiv si un alt coleg din cadrul Postului de Politie Brebeni, cu care efectuase actiuni comune.Ulterior, a fost confirmata cu coronavirus si sotia si fiica acestuia, cat si sotia ajutorului sefului de post din Ipotesti."Aceasta nu poate fi decat o dovada destul de clara ca politistii, prin natura misiunilor pe care le desfasoara, sunt expusi la a fi infectati cu acest tip de virus, in timp ce MAI incearca sa ascunda cifrele cu politisti infectati, aceste informatii nefiind date publicitatii. Mai mult decat atat, pe langa gradul mare de expunere, politistii nu au fost luati in seama pentru acordarea "stimulentului de risc" alaturi de celelalte categorii aflate in prima linie", au mai precizat sindicalistii.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, 16 noi decese inregistrate in ultimele 24 de ore.