Primul donator de plasma din Alba, pentru pacientii cu coronavirus: o asistenta medicala vindecata de COVID-19

Donatoarea este o asistenta medicala care a acceptat sa se supuna procedurii de plasmafereza stiind ca bolnavii aflati in stare grava, au nevoie de ajutor., a spus dr. Ana Savu, de la CTS Alba Iulia.Reprezentantul centrului a mai precizat ca vineri s-a recoltat o cantitate de 600 ml plasma care s-a divizat in trei unitati. Acestea vor putea fi administrate la trei pacienti cu COVID-19, aflati in stare grava, daca rezultatele testelor vor fi bune.