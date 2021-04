Ce prevedea ordinul care a aruncat in aer coalitia. "Toata lumea a avizat favorabil aceste criterii"

In primul rand, in ordin erau avute in vedere municipiile cu peste 100.000 de locuitori, unde au fost prevazute nu mai putin de sapte criterii pentru instituirea carantinei zonale. Vorbim de rata de incidenta cumulata la 14 zile, trendul incidentei cumulate pentru ultimele 14 zile, numarul de cazuri din focare, numarul total de cazuri din Unitatile Administrativ Teritoriale, gradul de ocupare a paturilor destinate pacientilor cu COVID-19 in fiecare judet."Aceste criterii au fost discutate in comitetul tehnico-stiintific care, practic, reprezinta un comitet interministerial de analiza si decizie. Acest comitet este baza stiintifica a ceea ce se decide: aici se decid si acele hotarari care se transforma in hotarari de guvern ale CNSU, de exemplu. Toata lumea a avizat favorabil aceste criterii", si-a sustinut punctul de vedere secreatrul de stat Andreea Moldovan. In functie de criteriile amintite, localitatile acumulau un punctaj pe o scara de 1 la 100, iar toate care depaseau 60 de puncte primeau recomandarea de carantinare.In cazul oraselor cu mai putin de 100.000 de locuitori, limita de la care putea fi instituita carantina era de 70 de puncte.Prin urmare, s-a considerat ca aceste noi criterii de carantinare a localitatilor ar putea duce la inchiderea Bucurestiului, situatie care nu a fost discutata cu primul ministru, desi fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a negat acest lucru."Bucurestiul nu se carantineaza de Pasti. Nu traim intr-o noua realitate, doar s-au clarificat/actualizat criteriile care pot duce catre o recomandare de carantinare a unei localitati. Nivelul de testare Covid19 devine unul dintre factorii principali, alaturi de rata de incidenta si gradul de ocupare a paturilor din spitale si sectiile ATI. Se defineste de asemenea carantinarea zonala. Ca si pana acum, decizia de carantinare se ia pe baza mai multor factori, si nu automat. Si nu, noile criterii nu duc la carantinarea Capitalei de Paste la fel cum nu duceau nici cele vechi. Niciuna dintre deciziile deja anuntate ale guvernului nu se schimba", a spus Vlad Voiculescu. Dupa demiterea atat a ministrului Sanatatii, cat si a secretarului de stat, primul ministru Florin Citu a decis sa revoce ordinul.Vechile criterii de instituire a carantinei luau in calcul doar incidenta cazurilor la mia de locuitori pe ultimele 14 zile.