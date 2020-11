Primul pacient cu COVID-19 din Romania care este transferat in strainatate. Precizarile medicilor de la Sibiu

"Am avut o solicitare de transfer in strainatate. Pacientul a fost transferat in conditii de siguranta, asigurat medical, la solicitarea familiei", a explicat Florin Grosu.Purtatorul de cuvant al Aeroportului International din Sibiu, Alexandra Pacurar, a confirmat, pentru Agerpres, ca un bolnav a fost transferat din Sibiu in Germania, cu un charter privat."Confirmam ca am avut un zbor ambulanta in data de 18.11.2020 care a preluat un pasager cu tara de destinatie Germania", a spus Alexandra Pacurar.La SCJU sunt tratati cei mai multi pacienti cu COVID-19 din judetul Sibiu.Judetul Sibiu, cel mai afectat de pandemie, inregistreaza o rata a infectarii de 9,01 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, in crestere usoara fata de ziua precedenta cand rata a fost de 9 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, joi, de Grupul de Comunicare Strategica.Niciun alt pacient bolnav de Covid-19 nu a mai fost transferat pana acum din Romania in strainatate.