Primul reportaj despre laboratorul din Wuhan: "Fara autorizatie, nici macar un tantar n-ar putea sa intre in laborator"

Laboratorul P4, care lucreaza cu tulpini de virus deosebit de periculoase in orasul in care a aparut, la sfarsitul anului trecut, noul coronavirus - face obiectul mai multor ipoteze potrivit carora s-ar afla la originea pandemiei covid-19.Insa, directorul Laboratorului National de Bisecuritate Yuan Zhiming a dezmintit, la televiziunea publica CCTV, o asemenea eventualitate, evocata de catre presedintele american Donald Trump "Fara autorizatie, nici macar un tantar n-ar putea sa intre in laborator", afirma Yuan in acest reportaj, aparent primul realizat in instalatie de la inaugurarea acesteia in 2017."Din niciunul dintre laboratoarele noastre n-ar putea iesi nici macar o picatura de apa ori o bucata de hartie", subliniaza el."Oamenii care isi imagineaza ca putem scoate animale din laborator pentru a le vinde sau ca ar putea sa scape din el nu au nicio idee despe felul cum functionam", a declarat directorul.Suspiciuni "naturale"Teoria cea mai comuna cu privire la originea virusului este ca un liliac ar fi contaminat alt animal, eventual un pangolin, dupa care virusul a fost transmis la om.Locul cel mai probabil al contaminarii initiale ar fi o piata de la Wuhan in care se vindeau animale salbatice vii.Pandemia s-a extins la aproape 12 milioane de oameni in lume, iar peste o jumatate de milion au murit.Yuan considera "natural" ca laboratorul sau sa fie vizat de suspiciuni, deoarece este cel mai apropiat de epicentrul epidemiei.Insa el se declara increzator in faptul ca "zvonurile dispar treptat"."Nu a existat niciodata nicio scurgere de patogeni si nici contaminari umane" la laborator, construit in colaborare cu Franta, a dat el asigurari.Instalatia lasa impresia ca este "o cutie neagra secreta", insa, in realitate, este "foarte deschis si transparent", declara Yuan, care isi exprima speranta sa primeasca cerecetatori straini, in viitor, si sa devina "o platforma de schimburi internationale".Un singur cercetator francez lucreaza la P4, la Wuhan.In pofida unor solicitari repetate, AFP scrie ca nu a fost autorizata sa viziteze laboratorul, de la inceputul epidemiei covid-19.China a fost acuzata de o lipsa de transparenta in modul in care a gestionat pandemia covid-19, iar Statele Unite si Australia au cerut o ancheta internationala cu privire la acest lucru, provocand furia Beijingului.