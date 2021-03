Primul vaccin contra COVID-19, administrat in Republica Moldova. Maia Sandu: "Prima transa, pentru imunizarea personalului medical"

Maia Sandu afirma ca intelege ingrijorarile privind vaccinarea, dar ca nu exista alta cale prin care sa fie evitate imbolnavirile si decesele."Azi a fost administrat primul vaccin in Republica Moldova. Este o zi importanta pentru noi toti - astazi prinde viata speranta ca, dupa lucratorii din prima linie, vom reusi sa vaccinam cat mai multi cetateni si vom reveni la normalitate.Stiu ca mai sunt persoane nesigure cu privire la vaccinare. Inteleg ingrijorarea voastra, insa vaccinul este unica modalitate prin care putem opri imbolnavirile, decesele si, progresiv, elimina restrictiile. Peste 200 de milioane de doze au fost deja administrate in lume si, drept consecinta, s-a observat scaderea ratei spitalizarilor si a cazurilor grave. Tarile care au o rata inalta de vaccinare constata ca se micsoreaza cazurile de imbolnavire si incep sa relaxeze masurile restrictive impuse . Va asigur ca depunem toate eforturile pentru ca si cetatenii nostri sa aiba acces cat mai rapid la vaccin.Prima transa de vaccinuri va fi folosita pentru imunizarea personalului medical din prima linie. Trebuie sa protejam viata si sanatatea medicilor ca ei sa ne poata ajuta in continuare sa iesim cu bine din pandemie", a scris Maia Sandu pe Facebook