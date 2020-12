Primul zbor fara COVID intre SUA si Europa. Pasagerii au fost obligati sa prezinte testul negativ cu 48 de ore inainte de imbarcare

Pasagerilor li s-a cerut sa aiba un test negativ pentru COVID-19 cu 48 de ore inainte de zborul Alitalia de pe aeroportul John F. Kennedy si sa efectueze un altul la sosirea pe aeroportul Fiumicino din Roma.Potrivit agentiei de presa AGI, testele celor 100 de pasageri prezenti la bordul avionului au fost toate negative, ceea ce le-a permis sa evite carantina de 14 zile impusa in cazul altor sosiri din Statele Unite.Chiara, originara din Italia si care traieste in Statele Unite, isi viziteaza parintii impreuna cu sotul si cu fiul de sapte luni. "A trecut aproape un an de cand nu am mai fost in Italia", a declarat ea pentru AFP. "Fiul nostru s-a nascut in aprilie si pana acum nimeni din familia noastra nu l-a cunoscut. De aceea suntem atat de fericiti", a spus Chiara.Toti pasagerii acestui zbor au trebuit sa poarte o masca pe tot parcursul calatoriei si sa o inlocuiasca la fiecare patru ore, potrivit autoritatilor aeroportului."Este o experienta extraordinara pentru ca renaste speranta pentru transportul aerian, mobilitate si economie, chiar si in prezenta coronavirusului", a spus Nicola Zingaretti, presedintele regiunii Lazio a carei capitala este Roma.Aceasta initiativa survine in urma lansarii, in septembrie, a zborurilor interne "fara Covid" intre Roma si capitala financiara Milano.