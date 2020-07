Principalele focare de coronavirus in Europa. Romania este in capul listei. Contagiunea este in crestere

Alarma in Franta

Abatorul-focar de la Rheda-Wiedenbruck- Germania

Aproape 300 de focare active in Spania

O fetita de trei ani a murit in Belgia

Romania, in top

In acest timp virologii continua sa se imparta intre cei care considera virusul mai putin agresiv si cei care sustin ca nimic nu s-a schimbat cu adevarat in comparatie cu lunile de iarna si primavara, conform ilsole24ore.com In Germania, Franta, prin Spania, autoritatile sanitare se orienteaza pentru a face fata noului val de infectii, in timp ce Romania este confirmata ca una dintre principalele focare ale Vechiului Continent care a depasit pragul de trei milioane de cazuri, cu o medie de aproximativ 20 de mii pe zi.Noile focare privesc OMS, care solicita restabilirea masurilor drastice sa nu fie exclusa.Vineri, 24 iulie, Directia Generala pentru Sanatate a lansat alarma privind o raspandire a coronavirusului "la niveluri comparabile cu cele de la sfarsitul perioadei de lockdown". Numarul de pacienti pozitivi pentru Covid-19 a inregistrat o tendinta ascendenta timp de trei saptamani consecutive si in 24 de ore au fost inregistrate 1.130 de cazuri noi.Situatia cea mai ingrijoratoare se verifica la granita cu Spania, in special in regiunea Catalonia care este afectata de un nou val de infectii.La doua luni dupa incheierea carantinei, Franta se teme de o revenire a epidemiei. Luni, 20 iulie, ministrul sanatatii, Olivier Veran, a declarat ca focarele constatate sunt "intre 400 si 500" adaugand ca "suntem inca foarte departe de un al doilea val", in timp ce a recunoscut ca exista "semne preocupante ale revenirii epidemiei pe teritoriul national".Ministrii sanatatii din landuri doresc sa potenteze testele pentru coronavirus pentru cei care se intorc din vacanta, sau sosesc in tara.Numarul noilor cazuri a crescut mult in ultima luna.Cel mai periculos focar ramane abatorul Tonnies din orasul Rheda-Wiedenbruck din Renania de Nord-Westfalia. Virusul s-a raspandit la jumatatea lunii iunie, afectand peste doua mii de lucratori ai companiei, proveniti, in mare parte din tari din Europa de Est, care locuiau in baraci adiacente fabricii, in conditii de igiena precare.Multi dintre lucratori munceau si in conditii de subcontractare. Un control efectuat la jumatatea lunii mai, a constatat deficiente in masurile de restrictie prevazute (cum ar fi distantarea si utilizarea mastii de protectie). Abatorul a ramas inchis timp de patru saptamani si a fost redeschis la jumatatea lunii iulie, sub controlul strict al autoritatilor.Antreprenorul Clemens Tonnies a sustinut ca nu lipsa igienei a cauzat raspandirea virusului, ci sistemul de climatizare (indispensabil procesarii carnii) care a recirculat aerul contaminat. Prin urmare, a respins acuzatiile de "vatamare corporala din neglijenta" si incalcarea normelor de prevenire a infectiilor. In acest moment se desfasoara o ancheta judiciara impotriva sa.Omul de afaceri a solicitat guvernului local rambursarea salariilor anticipate in timpul carantinei, provocand reactia diferitelor forte politice (CDU, SPD, Verdi, Linke, AfD si Fdp). Mai multe asociatii animaliste si ambientaliste au protestat impotriva redeschiderii fabricii. Pentru ministrul-presedinte al Landului Saxoniei (estul Germaniei), Michael Kretschmer, "cel de-al doilea val" al pandemiei "a sosit deja".Cea mai mare alarma priveste Catalonia: guvernul celei de-a doua comunitati autonome a dispus inchiderea discotecilor, a cluburilor de noapte si a pub-urilor. In acelasi timp, programul cazinourilor si cel al salilor de jocuri a fost redus, acestea ramanand deschise doar pana la miezul noptii.La aceeasi ora vor inchide si barurile si restaurantele aflate in municipalitati unde exista deja masuri restrictive, precum Barcelona . "Scopul acestor masuri este limitarea mobilitatii si am insistat deja asupra faptului ca, in anumite spatii, este mai dificil sa se mentina masurile de precautie. Situatia din Catalonia este complicata si avem putine oportunitati si timp pentru a actiona ", a explicat secretarul sanatatii, Josep Maria Argimon.Situatia din Spania este urmarita indeaproape de autoritatile italiene, avand in vedere numarul foarte mare de studenti care participa la programul universitar Erasmus in tara si care au fost nevoiti sa se intoarca in Italia in ultimele luni.O fetita de trei ani a murit din cauza coronavirusului, in Belgia. Este cea mai tanara victima din aceasta tara. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant interfederal Covid-19, Boudewijn Catry.In martie, tot din cauza coronavirusului, a murit o fetita de doisprezece ani. Catry a adaugat ca in Belgia, numarul cazurilor pozitive la Covid-19 a crescut, saptamana trecuta inregistrandu-se o medie de trei persoane infectate pe zi.Fata de riscul crescand al unui nou val de contagiere, Consiliul National de Securitate a decis ca incepand de vineri, 24 iulie, va fi obligatorie purtarea mastilor in toate pietele in aer liber si pe strazile comerciale aglomerate. In perioada 12 si 18 iulie, noile cazuri de coronavirus din Belgia au crescut cu 89% fata de saptamana precedenta.In Europa de Est, continua sa creasca numerele pandemiei din Romania, unul dintre principalele focare din ultimele saptamani. In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 1.284 cazuri de Covid-19, un nou record de la inceputul pandemiei.Numarul total al persoanelor infectate a ajuns astfel la 43.678, iar cel al deceselor, la 2.165. Sute de noi infectari si in Serbia, Bosnia, Bulgaria, Kosovo si Macedonia de Nord. Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, a semnat o ordonanta care prevede carantinarea tuturor persoanelor care au fost in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile.