UPDATE FOTO Probleme tehnice la inaugurarea centrului de vaccinare de la Romexpo

UPDATE 11:25 - eprezentantii STS au transmis, miercuri, ca procesul de vaccinare de la Romexpo a inceput cu intarziere la unul dintre puncte din cauza unui utilizator care nu a retinut datele de autentificare."Sistemul informatic nu a inregistrat nicio problema. Atat platforma informatica, precum si tabletele din zona de inregistrare sunt functionale", a subliniat STS.STIREA INITIALA - Platforma de inscriere nu functioneaza pentru unul dintre punctele de vaccinare. In plus, vaccinurile care au ajuns miercuri dimineata la Romexpo au nevoie de timp pentru a ajunge la temperatura optima pentru administrare, potrivit europafm.ro Centrul de la Romexpo are o capacitate de 64 de puncte de vaccinare.