Marile erori de comunicare in timpul pandemiei: enigma locurilor libere la ATI, demisii in masa la DSP sau "Trebuie introdus oxigen, ce mare filosofie?!"

Ordonantele militare comunicate noaptea

Informatiile referitoare la pandemie, aproape inexistente in martie-aprilie

Raportarile cu minus de la Suceava si focarul in care s-a transformat Spitalul Judetean

Amenzile pentru incalcarea starii de urgenta, declarate neconstitutionale de CCR

Situatia locurilor libere de la ATI, o enigma pentru oficiali

Gheorghe Cojan, fostul prefect al Capitalei, demis. Nu stia cate cazuri au fost raportate pentru ca era la cumparaturi

Cel mai recent exemplu este situatia din judetul Timis, unde Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a propus miercuri, 4 noiembrie, carantinarea mai multor localitati. Prefectura Timis a anuntat, in noaptea de miercuri spre joi, la ora 3.45, ca autoritatile de la Bucuresti au hotarat intrarea in carantina chiar din dimineata zilei respective, de la ora 5.00. Cu alte cuvinte, autoritatile au anuntat carantina cu o ora si 14 minute inainte de intrarea in vigoare a masurii.Ziare.com va propune o trecere in revista a celor mai grave greseli de comunicare pe care le-au facut autoritatile de-a lungul pandemiei de COVID-19. Toate acestea au dus la scaderea increderii populatiei in reprezentantii institutiilor publice si la ignorarea normelor impuse pentru a preveni infectarea.Ordonantele militare, noile restrictii impuse, situatia si evolutia cazurilor de COVID-19 din Romania, toate aceste informatii despre un nou virus, care erau asteptate cu interes de oameni, s-au comunicat, predominant, noaptea. Conferintele de presa erau anuntate in jurul orelor 22.00-23.00, si nu o singura data s-a intamplat sa intarzie chiar spre miezul noptii. Practic, oamenii aflau cum se va schimba viata lor, ce vor avea, sau nu, voie sa faca ziua urmatoare, cu cateva ore inainte.Zeci de redactii si peste o suta de jurnalisti au cerut Guvernului transparenta in comunicarea informatiilor legate de situatia pandemica din Romania, la inceputul lunii aprilie. Datele transmise erau aproape inexistente, astfel ca, la intiativa Centrului pentru Jurnalism Independent, au fost cerute, printre altele:- numarul de cazuri, varsta si sexul persoanelor infectate cu COVID-19, al celor vindecate, caantinate, izolate si decedate, defalcate pe localitati.- Numarul medicilor infectati si decedati.- Numarul de teste prelucrate si procesate pe judete, dar si numarul pacientilor unici testati.In plus, se cerea comunicarea acestor informatii cel putin o data pe zi. Numarul testelor efectuate a fost, practic, ascuns la inceputul pandemiei, raspunsurile oficiale fiind adesea, ca solicitarea va fi trimisa mai departe, sau ca institutia respectiva nu e in masura sa centralizeze. Capacitatea de testare a Romaniei, in jurul datei de 20 martie, era de maxim 700 de teste pe zi, potrivit libertatea.ro Spitalul Judetean Suceava a devenit un focar activ la scurt timp dupa aparitia primelor cazuri de imbolnavire din Romania. Inca de la sfarsitul lunii martie, nu mai putin de 179 de cadre medicale si de pacienti din unitatea medicala erau infectati. Ca urmare, sefa DSP Suceava, Silvia Boliacu, si-a dat demisia, potrivit romania.europalibera.org. Misterul raportarilor cazurilor de COVID-19 cu minus, de la Suceava, a aparut la sfarsitul lunii mai. Judetul Suceava raporta, in 20 mai, -9 bolnavi, in 22 mai, -17, iar in 23 mai, -40. Ulterior, DSP Suceava a comunicat ca a fost vorba de "greseli ale functionarilor care au introdus in baza de date persoane de mai multe ori". Manuela Trifan, sefa SDP Suceava de la acel moment, a fost demisa in urma scandalului, potrivit sursei citate.Un caz similar a fost si la DSP Brasov, tot la sfarsitul lunii martie. Anca Bertea, directorul DSP in functie la acel moment, si-a dat demisia, precizand ca "institutia nu era pregatita nici cand era bine, ca sa nu mai vorbim de situatia actuala". Ea a spus si ca "jumatate dintre angajatii DSP au intrat in concedii medicale cand au aflat de epidemia de coronavirus ", potrivit bizbrasov.ro In timpul starii de urgenta au fost date nu mai putin de 300.000 de amenzi contraventionale, in valoare de 600 de milioane de lei. Cu toate acestea, judecatorii Curtii Constitutionale au decis ca nu sunt constitutionale, iar cei care le-au primit le pot contesta in instanta . Judecatorii CCR au motivat ca o parte dintre aceste amenzi au fost lasate la latitudinea politistilor si ca au fost prea generale. Un alt argument a fost ca cuantumul amenzilor este prea mare in raport cu posibilitatile financiare ale oamenilor, ele incadrandu-se intre 2.000 si 20.000 de lei.Asigurarea locurilor necesare in sectiile de Terapie Intensiva a fost problematica inca de la inceput. Pacientii care ajung la ATI au nevoie de oxigen, uneori de ventilatie mecanica, iar locurile disponibile, aparatura necesara si personalul medical specializat au fost adevarate provocari si inca sunt, la opt luni de la primul caz. Medicii vorbesc constant despre cel mai negru scenariu, si anume ocuparea tuturor locurilor de la ATI, fapt ce ar duce la o majorare drastica a numarului de decese. In lipsa accesului la terapie intensiva, un pacient care dezvolta o forma grava a bolii nu are sanse. Chiar si asa, potrivit statisticilor expuse de cadrele medicale, din doi pacienti ajunsi la terapie intensiva, unul moare.Reprezentantii statului s-au incurcat adesea in declaratii, astfel incat exista confuzii constante referitoare la capacitatea totala a Romaniei in privinta ATI.Un exemplu este conferinta din 20 iulie, cand Marcel Vela , ministrul de Interne, a fost intrebat de presa despre locurile disponibile la ATI."Sunt locuri la ATI. Cine a zis ca nu sunt locuri la ATI?", a fost primul raspuns al lui Marcel Vela."Nu sunt locuri la ATI?!", l-a intrebat apoi pe Raed Arafat , secretar de stat, care participa, de asemenea, la conferinta, si care a luat apoi cuvantul pentru a lamuri lucrurile.Nici Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, nu detine astfel de informatii. Intrebat luni, 2 noiembrie, de paturile de la ATI, a spus "nu stiu sa va dau raspunsul, e o informatie prea tehnica". Ludovic Orban , premierul Romaniei, a vorbit in sedinta de Guvern din 28 octombrie despre paturile care exista la terapie intensiva, dar care nu pot fi folosite pentru ca nu au oxigen."Trebuie introdus oxigen. Ce mare filosofie?", a spus Orban.Cu toate acestea, statiile de oxigen existente deja in spitale nu fac fata unui numar atat de mare de bolnavi, iar ele ar trebui refacute."Solutia de compromis ar fi aceste concentratoare de oxigen, dar pe termen lung ar trebui refacute toate statiile de oxigen ale spitalelor. Ele trebuie regandite din nou pentru capacitatea si pentru numarul mai mare de bolnavi din spitale care au infectii si care au acum nevoie de oxigen", a afirmat Monica Adascalitei, director DSP Botosani, joi, 5 noiembrie, dupa ce s-a comunicat ca niciun spital din Botosani nu are statii de oxigen care sa poata asigura tratamentul pentru toti bolnavii care au nevoie.Gheorghe Cojan, fostul prefect al Bucurestiului a fost demis in 19 octombrie de catre Ludovic Orban deoarece a dat informatii contradictorii cu privire la numarul de cazuri si la rata de incidenta din Bucuresti cu o zi in urma.Seful Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta nu stia, nici la 10 ore de la comunicarea publica a datelor oficiale despre situatia la zi a epidemiei de coronavirus, care este numarul de noi infectari din orasul de care raspunde.Gheorghe Cojanu a motivat ca era la cumparaturi duminica, si din acest motiv nu a vazut bilantul oficial al Guvernului privind numarul de imbolnaviri, decese si rata de raspandire a noului coronavirus.Vladimir Ionas, sociolog, a explicat pentru Ziare.com ca, in orice perioada de criza, comunicarea este chiar mai importanta decat masurile luate. In cazul Romaniei, statul nu a facut din cetatean un partener in lupta cu boala, ci l-a transformat intr-un inamic, fapt ce a sporit neincrederea romanilor in autoritati "In orice perioada de criza, nu numai una sanitara, comunicarea institutiilor este cea mai importanta, chiar mai importanta decat masurile pentru ca cetatenii, in general, isi contruiesc opinia referitoare la un subiect prin perceptie, iar perceptia se creeaza prin comunicare.Statul roman nu a stiut sa faca din fiecare cetatean un partener in lupta cu aceasta pandemie, au abordat cetatenii ca si cum ar fi fost un inamic in aceasta poveste. Lipsa de incredere pe care institutiile au aratat-o in cetateni s-a transpus intr-o lipsa de incredere a cetatenilor in institutiile statului. Oamenii nu mai au incredere in masurile pe care autoritatile le iau.Toata aceasta perioada de pandemie a fost o totala lipsa de transparenta, o strategie de comunicare deplorabila, o abordare gresita si o diferenta foarte mare intre ce comunicau institutiile statului si cum se comportau reprezentantii institutiilor.In momentul de fata, cand toti oamenii vad o evolutie ascendenta foarte mare a numarului de cazuri, reprezentantii celor mai importante institutii spun constant ca masurile pe care le-a luat statul sunt foarte bune. E o contradictie. Nu poti nici sa le ceri oamenilor sa aiba o lipsa totala de viziune referitoare la viitorul imediat.Inchizi scolile, parintii nu stiu ce vor face cu copiii. Niciodata nu se stie ce se intampla saptamana urmatoare. Inchizi tot ce inseamna industrie horeca, dar vorbesti despre alegeri. Evident, alegerile sunt cel mai democratic lucru pe care il putem face noi pentru a lua decizii referitoare la cum va functiona societatea in care traim, dar intr-un moment din acesta, in care masurile pentru cetateni sunt din ce in ce mai dure, ar trebui sa iti alegi cuvintele cu mare grija si nu vorbesti numai despre decizii care tin strict de institutii ale statului, nu de oameni.Am vazut si in sondaje, s-a inregistrat, pe toata perioada pandemiei, o lipsa de incredere din ce in ce mai mare a populatiei in institutiile statului, cu exceptia armatei. Abordarea a fost de a certa oamenii in loc sa ii faci partenerul tau, in loc sa explici ce se intampla cu sinceritate. Alte state au avut o abordare mai sincera referitoare la faptul ca nu exista foarte multe informatii despre virus, ca nu stim cum sa ne luptam cu el, si consideram ca acestea sunt cele mai bune masuri si ca doar impreuna putem sa trecem peste.Discutiile de la inceput, referitoare la capacitatea sistemului sanitar din Romania, ar fi trebuit sa fie sincere. Dupa ce oamenii au vazut imaginile din Italia si Spania, au respectat toate masurile si nu au criticat foarte mult deciziile legate de starea de urgenta, un factor fiind frica de a ajunge la spital, care, oricum, e la cote foarte mari in Romania", explica Vladimir Ionas.Prof. univ. dr. Dumitru Bortun, de la SNSPA, a afirmat pentru Ziare.com ca in gestionarea crizei sanitare, autoritatile fac mari greseli de comunicare, ca pornesc de la premise gresite, cum ar fi credinta ca toata lumea intelege limbajul de specialitate, sau ca toti oamenii sunt la fel de rationali si pot fi convinsi cu aceleasi argumente; mai presus de toate, discursul public a fost politizat, prin confiscarea lui de catre actorii politici. In plus, el explica incompetenta comunicationala a demnitarilor si functionarilor publici prin cultura rurala, din care provin majoritatea romanilor, cultura in care comunicarea este devalorizata: "Vorba lunga, saracia omului", "Daca taceai, filosof ramaneai", "Omul gospodar tace si face" etc."Avem un stat slab, cu resursa umana slab pregatita, cu functionari promovati pe criterii de nepotism si clientela politica, nu dupa criteriile competentei si al meritelor personale. Directiile noastre de sanatate publica au fost prinse de epidemie nepregatite, chiar vulnerabile.Vorbim si despre lipsa pregatirii functionarilor publici in comunicare. Nu e vorba de a-i face specialisti in comunicare, ci de a le forma, prin training-uri de scurta durata, o cultura comunicationala elementara, sa inteleaga ce importanta este adaptarea mesajului la publicul-tinta, ca trebuie sa stie ce sa spuna, cum sa spuna, cand sa spuna, prin ce canal si cu ce scop. Cultura comunicarii eficiente si a dialogului civilizat nu este doar pentru cei angrenati in activitati de comunicare propriu zise, cum ar fi purtatorii de cuvant. Prin trasaturile sale, societatea contemporana ne obliga sa comunicam inteligent, eficace si eficient. Daca nu invatam s-o facem, pierdem ca indivizi, ca institutii, ca natiune. Gestionarea epidemiei dovedeste in fiecare zi acest adevar.Una dintre greselile care se fac in comunicarea publica este naivitatea de a crede ca toti oamenii sunt la fel: "Oameni suntem, nu?!". Alta greseala este iluzia iluminista ca daca le explici ceva logic, oamenii te inteleg, pentru ca "toti oamenii sunt fiinte rationale". Dupa al doilea razboi mondial s-a inteles ca oamenii sunt rationali, dar nu toti in acelasi fel; ca ei sunt si irationali, ca actioneaza uneori pe baza de sentimente si resentimente, de intuitii, ca fac multe alegeri din teama sau din rusine, nu pe baza de argumente.Cei care coordoneaza "comunicarea de pandemie" nu tin cont de toate lucrurile astea. Ei nu tin cont de nevoia unui limbaj comun: se adreseaza in limbaj de specialitate, unei populatii fara pregatire de specialitate. Majoritatea populatiei unei tari gandeste la nivelul simtului comun, nu are spirit stiintific; cei mai multi oameni se exprima in limbaj comun, nu in limbaj stiintific. Daca vii cu o exprimare simandicoasa, obtii doar doua rezultate, ambele negative: in primul rand, oamenii se vor simti luati de sus - ceea ce a si rabufnit in spatiul public, cand s-a vorbit de "lipsa de empatie" si de "aroganta"; in al doilea rand, oamenii nu vor intelege esenta mesajului si vor spune: "asta vrea sa ne faca din cuvinte", "asta are un interes sa ne minta" sau "cine stie cine l-a platit ca sa ne manipuleze".Dar cea mai mare greseala a fost politizarea comunicarii despre Covid 19 si despre pandemie. In loc sa iasa oamenii de specialitate sa transmita mesaje credibile, necesare in viata cotidiana, au iesit oamenii politici, care sunt tentati sa confiste mesajele importante. Oamenii au reactionat tot politic: cei care nu au incredere in omul politic care vorbeste despre pandemie, nu mai cred nici in pandemie", a spus Dumitru Bortun.