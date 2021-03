Toate problemele platformei de vaccinare de la inceputul campaniei. Actualizari care blocau accesul ore intregi si bolnavi cronici care nu se puteau adauga in sistem

Debutul platformei de vaccinare

A doua etapa de vaccinare

Bolnavii cronici care nu puteau sa fie adaugati in sistem

Pozitia coordonatorului campaniei de vaccinare

Etapa a treia de vaccinare

Ziare.com va propune o trecere in revista a tuturor problemelor pe care le-a avut platforma de vaccinare, dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale pe baza cerintelor operationale formulate de Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, le-a avut in decursul acestor luni.28 decembrie 2020. Tocmai se nunta ca platforma ce permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 a devenit functionala si ca personalul medical, adica prima categorie, poate sa isi caute un loc liber pentru imunizare.La doar o zi dupa anunt, medicii incepeau deja sa semnalizeze nereguli si erori. Unii dintre ei nu au reusit sa se inscrie, iar altii, respectiv cei care lucreaza in ambulator, nu au fost deloc cuprinsi. Mai mult, acuzau ca platforma este foarte greoaie si dificil de folosit."Nu e nimic intuitiv sau prietenos la aceasta platforma! Eu am incercat ieri de doua ori sa ma planific si nu am reusit sa depasesc etapa crearii de cont, si asta cu nervi destui. Am abandonat, propunandu-mi sa revin cand imi trec nervii si pot dedica destul timp si rabdare acestui demers. Dar realizez ca putini vor face asa, multi vor abandona definitiv", au explicat oficiali din randul medicilor de familie pentru Ziare.com in 29 decembrie.15 ianuarie 2021. Se dadea startul inscrierii in platforma a persoanelor din a doua categorie de vaccinare, de la ora 15.00. Valuri de mesaje de la oameni care nu s-au putut programa au inceput sa curga. Initial, s-au gandit ca sunt foarte multi utilizatori pe site si ca platforma a picat.Serviciul de Telecomunicatii Speciale a transmis ca nu aceasta este problema , ci ca platforma este in curs de actualizare si ca se face transferul serviciilor de pe platforma pentru etapa I catre cea pentru etapa II. Dupa circa doua ore si jumatate, a inceput sa functioneze partial, iar abia dupa ora 18.00 oamenii au reusit sa se programeze, situatia fiind remediata aproape in totalitate.18 ianuarie 2021. Toate persoanele fizice sau juridice care incercau sa programeze oameni in platforma erau retrimisi pe pagina principala a site-ului. Mai mult, cadrele medicale din centrele de vaccinare sustineau ca nu gasesc in platforma pacientii programati. STS a transmis ca exista probleme tehnice si ca problema o sa fie remediata. Ulterior, au comunicat ca, in urma analizei tehnice, s-a constatat ca aplicatia Registrul Electronic National pentru Vaccinari furnizeaza date cu intermitente catre aplicatia de programare la vaccinare. Abia cateva ore mai tarziu a devenit functionala Mai multi medici de familie sustineau, tot in 18 ianuarie, ca este foarte greu sa ii programeze pe pacientii cronici sau pe cei trecuti de 65 de ani."Problema e ca platforma ba merge, ba nu merge. Ba sunt locuri, ba nu sunt locuri. De trei zile ne chinuim sa programam pacienti si am reusit sa inscriem 20 de pacienti, fie varstnici, fie cu boli cronice", a explicat atunci , pentru Ziare.com, medicul de familie Rodica Tanasescu.Rodica Tanasescu spunea si ca nu toti pacientii cronici pot fi luati in evidenta deoarece o parte din ei nu sunt asigurati, nu iau retete compensate si nu figureaza in baza de date a CNAS, iar alti pacienti se trateaza numai in clinicile private."Indiferent unde se trateaza si daca sunt asigurati sau neasigurati, pacientii cu boli cronice, sub 65 de ani, sunt eligibili pentru etapa a doua. Deci sistemul trebuie sa imi permita sa adaug un pacient ale carui documente le am, chiar daca el nu figureaza in evidenta CNAS", a declarat, in 18 ianuarie, Rodica Tanasescu.Medicul militar Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare, declara in 19 ianuarie ca se vor anunta din timp perioadele de mentenanta si ca se lucreaza la a face platforma cat mai usor de folosit. Totusi, mai adauga el, "nu e chiar atat de greu sa se faca aceasta programare"."Numarul persoanelor programate confirma ca nu e chiar atat de greu sa se faca aceasta programare. Vom anunta din timp perioadele de mentenanta pentru ca atunci cand e in lucru platoforma nu se pot face programari. Acest timp de disfunctionalitate o gasim si in alte tari europene", a explicat Gheorghita in 19 ianuarie. 15 martie 2021, ziua in care se da startul programarilor pe lista de asteptare si pentru a treia etapa de vaccinare. Teoretic, listele s-au deschis in 15 judete, dar multi romani care au dorit sa se programeze s-au plans ca nu se pot loga sau ca site-ul este picat.Pe de alta parte, autoritatile au anuntat inca de ieri ca este posibil sa fie intampinate probleme: "De asemenea, va informam ca pot exista perioade de mentenanta in vederea optimizarii aplicatiei. In aceste perioade este posibil ca aplicatia sa functioneze cu intarzieri".