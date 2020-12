ANALIZA Proceduri accelerate, pe plan mondial, pentru omologarea vaccinurilor anti-COVID-19. Rusia simplifica procedura la solicitarea lui Putin

Analiza continua in Marea Britanie

Dupa anuntul de miercuri al autoritatilor din Marea Britanie, jurnalistii de la AFP au publicat un rezumat al diverselor proceduri de omologare a vaccinurilor anti-COVID-19 in mai multe regiuni ale lumii.Guvernul britanic a aprobat utilizarea vaccinului Pfizer-BioNTech dupa recomandarea formulata de Agentia de Reglementare a Medicamentelor si Asistentei Medicale (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA).Aceasta agentie a implementat o procedura de examinare continua, utilizata pentru examinarea unui tratament promitator in cazul unei urgente sanitare. Astfel, agentia britanica a analizat datele pe masura ce acestea deveneau disponibile."Echipe distincte au lucrat in paralel", "zi si noapte", inclusiv in weekenduri, pentru a examina diverse aspecte legate de siguranta vaccinului, fara sa astepte incheierea unei etape pentru a incepe o alta, a explicat directorul MHRA, June Raine, care a contestat totodata afirmatiile ministrului britanic al Sanatatii, potrivit caruia MHRA a putut sa actioneze mai rapid datorita Brexit -ului.Spre deosebire de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), "MHRA poate sa puna o serie de intrebari pe masura ce primeste raspunsuri, actionand astfel mai rapid in calitatea sa de agentie unica", a precizat Penny Ward, medic la King's College din Londra.EMA, cu sediul la Amsterdam, este insarcinata cu autorizarea si controlarea medicamentelor comercializate in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. EMA a implementat la randul ei o procedura accelerata, denumita "examinare continua", cu scopul de a analiza datele legate de siguranta si eficienta vaccinurilor dezvoltate impotriva COVID-19 pe masura ce acestea devin disponibile.Cele trei vaccinuri create de Pfizer/BioNTech, Moderna si Oxford/AstraZeneca sunt supuse de mai multe saptamani acestui proces Procedura accelerata este aplicata pentru evaluarea acelor produse care pot sa ofere o solutie in cazuri de urgenta de sanatate publica.In vremuri normale, toate datele legate de un vaccin trebuie sa fie colectate si publicate inainte de depunerea unei cereri de autorizare.Agentia Europeana pentru Medicamente urmeaza sa se pronunte "cel mai tarziu" pana pe 29 decembrie pentru vaccinul Pfizer/BioNTech si pana pe 12 ianuarie pentru vaccinul dezvoltat de compania americana Moderna.Autorizarea finala pentru comercializarea vaccinurilor va fi trebui sa fie apoi confirmata de Comisia Europeana.In Statele Unite, ambele companii Pfizer/BioNTech si Moderna au depus cereri de autorizare pentru utilizarea in regim de urgenta a vaccinurilor lor anti-COVID-19 de catre Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA).Procedura americana este mai lenta decat cea britanica, implicand si un proces de consultare publica.Inainte de a lua o decizie, agentia americana realizeaza o evaluare interna si se adreseaza apoi unui consiliu consultativ extern. "Procedura FDA este complet transparenta, expertii independenti fac comentarii, pun intrebari, consiliaza agentia si formuleaza recomandari", a explicat miercuri Moncef Slaoui, coordonatorul operatiunii "Warp Speed", ce vizeaza distribuirea vaccinurilor dezvoltate impotriva maladiei COVID-19.Consiliul consultativ pentru vaccinul Pfizer este programat pe 10 decembrie, iar cel pentru Moderna pe 17 decembrie.FDA ar trebui sa ia o decizie finala imediat dupa aceste reuniuni. In cazul in care vor fi aprobate, cele doua vaccinuri ar putea sa devina disponibile inca din luna decembrie in Statele Unite, tara care a platit cel mai greu tribut pandemiei de COVID-19, inregistrand peste 270.000 de decese.In Rusia, evaluarea produselor in curs de dezvoltare este asigurata de Centrul stiintific pentru expertiza medicamentelor din cadrul Ministerului Sanatatii.Conform site-ului oficial pentru vaccinuri, "spre deosebire de numeroase tari, in Rusia exista un sistem de studii coordonate de catre stat, care utilizeaza medicamente de comparatie, metoda dublu-orb si alte teste controlate fara participarea dezvoltatorilor".Presedintele Vladimir Putin a insarcinat guvernul cu simplificarea procedurii de inregistrare de catre statul rus a anumitor medicamente pentru a accelera procedura de validare a vaccinurilor anti-COVID-19.Evaluarea vaccinului Sputnik-V a inceput la jumatatea lunii februarie, iar fazele 1 si 2 ale studiilor clinice au fost finalizate pe 1 august.Pe 11 august, autoritatile ruse au aprobat vaccinul, inainte ca faza 3 sa inceapa. Acea faza a studiilor clinice s-a incheiat intre timp, dar rezultatele sale nu sunt deocamdata cunoscute.Vladimir Putin a ordonat miercuri autoritatilor ruse sa inceapa vaccinarea "pe scara larga" a "populatiilor de risc" saptamana viitoare. Vaccinarea publicului larg ar trebui sa inceapa in debutul anului 2021.