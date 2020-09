Procentul de imbolnaviri in randul elevilor nu a crescut semnificativ, sustine premierul Orban

Potrivit premierului, riscul de infectare a unui copil este mai mare atunci cand este liber si cand interactioneaza fara supravegherea unui adult."Primele doua saptamani este greu sa ai o evaluare a raspandirii datorata scolii. (...) Copilul este expus celui mai mic risc de infectare in cadrul scolii - clasa, sub supravegherea profesorului. Nu se poate face inca o evaluare. Sigur, au aparut cazuri, dar multe din cazurile care au aparut au aparut mai degraba datorita unei contractari a virusului nu neaparat in scoala. Oricum, in ceea ce priveste numarul de cazuri pe populatia scolara chiar cu scolile suspendate sau cu copii in vacanta numarul de cazuri ca procent a fost in jur de 6,3% pe populatia scolara. Deocamdata, pe evaluarea noastra nu exista o crestere semnificativa a procentului de imbolnaviri pe aceasta categorie de varsta", a spus Orban, dupa videoconferinta cu prefectii si cu reprezentantii institutiilor cu responsabilitati in gestionarea pandemiei.El a amintit ca, daca un elev dintr-o clasa este infectat cu noul coronavirus, cursurile se suspenda 14 zile pentru acea clasa."Acesta este protocolul care este stabilit de catre Ministerul Sanatatii, de Institutul National de Sanatate Publica si de Comisia anti-COVID. (...) In momentul in care un copil este infectat intr-o clasa practic colegii din clasa respectiva intra in regimul de carantinare la domiciliu. 14 zile stiti ca se suspenda cursurile in clasa in care apare un copil care este infectat, un elev infectat si colegii au un regim de carantinare exact cum se intampla cu persoanele care sunt considerate persoane de contact cu un pacient diagnosticat pozitiv", a aratat premierul.