Tataru, despre studiul de seroprevalenta: Pana acum procentul de imunizare este de 4,6%

"Studiu de seroprevalenta - 4,6% - ultimul procent pentru trecerea prin boala. S-au recoltat 17.000 de seruri. Din acestea, s-au lucrat 11.000. Pana acum procentul de imunizare este de 4,6%", a afirmat Tataru.Intrebat daca ia in calcul o decizie privind modificarea ordinului de ministru, astfel incat asimptomaticii sa nu mai ajunga in spital si sa fie sub supravegherea medicului de familie, ministrul Sanatatii a raspuns: "Luam in calcul o astfel de decizie .(...) Noi avem evaluarea asimptomaticului sau relativ asimptomaticului pana in 48 de ore. El nu trebuie sa stea neaparat internat in spital. Trebuie sa faca acea evaluare, apoi, urmand cu un aviz de la DSP si cu decizia medicului curant care l-a evaluat sa mearga in izolare la domiciliu. Orice pacient trebuie evaluat, fiindca aceasta boala are o evolutie imprevizibila", a spus Tataru.