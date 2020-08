Prof. Alexandru Rafila: Este probabil ca circa 500.000 de romani sa fi trecut deja prin infectia cu coronavirus

Romania a trecut de 70.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus . Totusi, profesorul Alexandru Rafila sustine ca "numarul de cazuri diagnosticate este mult mai mic decat numarul real de cazuri pentru ca foarte multe persoane sunt asimptomatice sau fac forme usoare care nu ii determina sa nu se prezinte la medic"."Cand apare o astfel de infectie virala, cu transmitere respiratorie, numarul de cazuri diagnosticate este mult mai mic decat numarul real de cazuri, pentru ca foarte multe persoane sunt asimptomatice sau fac forme usoare, care nu ii determina sa se prezinta la medic. Probabil ca circa jumatate de million de oameni din Romania au trecut deja prin boala, dar daca ne gandim procentual, asta nu inseamna foarte mult, inseamna undeva la 2,5% si asta inseamna ca avem un coeficient de multiplicare intre 8 si 10, intre numarul de cazuri diagnosticate si cel real de cazuri", a declarat Alexandru Rafila, la Digi24.Acesta sustine ca suntem departe de o imunizare in masa. "Chiar si zone, tari care au trecut printr-un numar mare de infectii diagnosticate, nu depasesc la un studiu de seroprevalenta 15-20%. Deci, la noi e undeva la 2,5-3%. Ca sa putem sa discutam de imunitate de masa trebuie sa ne apropiem undeva la 70% din populatie trecuta prin infectie, iar lucrul acesta s-ar intampla in cativa ani de zile. Speram insa ca aceasta cifra sa fie obtinuta prin vaccinare, nu prin imbolnavire, pentru ca vaccinarea nu duce la imbolnavire, nu duce la complicatii si nu solicita sistemul de sanatate si evident nu produce nici decese.Nu putem sti cat dureaza imunizarea pentru ca noi cunoastem boala aceasta doar de 6 luni. Daca incercam sa extrapolam modelul virusurilor corona, care produc infectii banale in fiecare sezon, imunitatea este undeva intre 6 si 12 luni. Nu ne referim doar la prezenta anticorpilor, ci si la faptul ca in organism raman celule care se numesc limfocite cu memorie care stiu ca s-au mai intalnit cu acest tip de virus sau cu un alt virus si atunci, la un nou contact, reactia organismului de producere a anticorpilor este rapida. Bazandu-ne pe acest model minimal, asta inseamna ca daca facem un vacccin sis a spunem ca suntem protejati un an de zile, s-ar putea opri aceasta pandemie la nivel global si, ulterior, protejand oamenii din categoriile la risc prin vaccinare, prin masuri specific de reducere a transmiterii, atunci lucrurile ar putea fi tinute sub control. In opinia mea, nu putem discuta despre acest lucru decat peste un an de zile.", a mai spus Rafila.Reprezentantul Romaniei la OMS sustine ca abia la jumatatea anului viitor s-ar putea pune in practica administrarea in cantitate mare a unui vaccin eficient."A fost o evolutie progresiva. In ceea ce priveste numarul de cazuri noi, suntem pe locul 3 dupa Luxemburg si Spania. Ne apropiem de cifra de 90, adica de 90 de cazuri la 100.000 de locuitori inregistrate in ultimele doua saptamani. Spania e pe la 110 si Luxeburg pe la 120. Dar este extrem de mult daca ne comparam cu alte tari cu probleme mari. Avem foarte multe cazuri, asta inseamna ca exista transmitere comunitara si ca masurile de sanatate publica nu si-au facut efectul, fie populatia nu este aderenta la recomandarile autoritatilor si cred ca mai vem de lucrum ai ales in planul asta al comunicarii si al convingerii oamenilor ca trebuie sa fie parte din acest proiect national de limitare a transmiterii. Care trebuie sa continue pe o perioada medie", a mai spus Alexandru Rafila.