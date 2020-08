Prof. Dr. Alexandru Rafila: "DSP-urile nu pot sa gestioneze la timp situatia, iar timpul e determinant in limitarea raspandirii infectiei"

Intrebat ce considera despre masura prin care terasele din anumite judete se vor inchide la ora 23.00, Alexandru Rafila a declarat ca logica din spatele acestei masuri ar fi ca, dupa o anumita ora, oamenii tind sa interactioneze mai mult unii cu altii, fiind influentati si de alti factori."Ora e o conventie pana la urma. Problema este urmatoarea, lucru care se intampla in multe alte tari, s-a constatat ca dupa o anumita ora, mai ales dupa ce devin mai exuberanti, interactioneaza mai mult unii cu ceilalti si cred ca masura nu ar trebui sa fie generala, ci mai degraba locala. Cred ca si aici, cei care administreaza aceste terase, daca ar putea sa fie mai stricti in respectarea regulilor, lucrurile ar putea sa intre in normal. Cred ca Guvernul trebuia sa arate ca ia niste masuri, ca nu putea sa asiste asa impasibili la cresterea numarului de cazuri. Cresterea este de opt saptamani, timp in care nu au luat foarte multe masuri", declara Alexandru Rafila.Alexandru Rafila critica activitatea Directiilor de Sanatate Publica, spunand ca ar fi necesara o restructurare, dar ca acest lucru este complicat de realizat in plina pandemie."Nu stiu daca DSP-urile sunt de forma, dar nu pot sa gestioneze la timp situatia, iar timpul este un factor determinant in limitarea raspandirii infectiei. E nevoie de o restructurare si e greu in timpul bataliei sa recurgi la asa ceva. Probabil ca relocarea resurselor umane din judetele care nu sunt atat de afectate, in cele care au probleme, este o solutie", declara Rafila.In privinta internarii in spitale a asimptomaticilor, Rafila considera ca politica de internare ar trebui sa fie reevaluata, astfel incat locurile sa fie rezervate pentru formele medii si grave:"Pe masura ce numarul persoanelor infectate creste, trebuie reevaluata politica de internare in spitale. In mod normal, cei asimptomatici sau cu forme usoare ar trebui supravegheati in alte tipuri de spatii, fie la domiciliu, pentru asimptomatici, fie in niste unitati oarecum medicalizate, unde pot fi monitorizati. Spitalele, incet incet, vor trebui sa fie rezervate pentru formele medii si grave. Pe masura ce lucrurile se inrautatesc, daca se vor inrautati, atunci si cazurile usoare trebuie sa poata sa beneficieze de ingrijire intr-un spatiu extraspitalicesc", mai spune Alexandru Rafila.Profesorul vorbeste si despre comunicarea deficitara a informatiilor referitoare de pandemie: "Comunicarea este extrem de seaca, se prezinta cifre si se spune nu face aia, nu face cealalta. Cand cetatenii nu au senzatia ca sunt parteneri, ci ca sunt exclusi, atunci este o reactie nefavorabila. Nu sunt doua tabere, autoritati si populatie. E o singura tabara care incearca sa gestioneze o situatie de criza. Trebuie sa le dai oamenilor o speranta".Intrebat despre imunizarea in masa, profesorul da un procent de 60-70% ca sa fie posibila: "Trebuie sa ajungi la 60-70% ca sa rupi lantul. Imunizarea se face fie prin infectare, fie prin vaccinare. Noi trebuie sa imunizam oamenii prin vaccinare, nu prin boala".