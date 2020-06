Profesoara din Iasi care a participat la corectarea lucrarilor de la Evaluarea Nationala, confirmata cu coronavirus

Ziare.

Profesoara este corector la disciplina Limba si literatura romana la centrul de la Scoala Postliceala Sanitara "Grigore Ghica Voda" din municipiul Iasi, iar la sfarsitul acetei saptamani a fost depistata pozitiv.Femeia a fost internata la spitalul de Boli Infectioase din municipiu, in timp ce Directia de Sanatate Publica Iasi a demarat o ancheta epidemiologica in acest caz."Sa speram ca este singurul profesor infectat din centrul de corectare respectiv. 30 de cadre didactice sunt posibili contacti. Fiind corector, nu a intrat in contact cu elevii", a declarat Laviniu Lacusta, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi.Pana duminica, in judetul Iasi au fost inregistrate 848 de cazuri de coronavirus, spitalele din oras care trateaza bolnavii de Covid-19 fiind aproape pline.