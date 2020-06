Profesor de la Liceul "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, confirmat cu coronavirus

Ziare.

Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, a anuntat duminica seara ca un profesor de la liceul "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost depistat pozitiv."Inconstienta si iresponsabilitatea autoritatilor ( Monica Anisie Klaus Iohannis si Nelu Tataru ) continua sa faca victime ! Este revoltator ca autoritatile au cunostinta de existenta unor cazuri pozitive in unitatile scolare, dar ascund adevarul. Astazi, 14.06.2020, la ora 18:00 ni s-a confirmat un nou caz de profesor pozitiv la Liceul "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. De asemenea ni s-a transmis ca si la Scoala "Vasile Conta" un elev se afla in izolare dupa ce a participat la cursurile de pregatire. Cazul de la Liceul "Alexandru Ioan Cuza" poate avea insa si alte repercusiuni deoarece exista profesori care au norma didactica si in alte unitati de invatamant si inevitabil, involuntar ar fi putut transporta virusul", a afirmat liderul USLIP Iasi, Laviniu Lacusta.Totodata, el afirma ca "iresponsabilitatea si lipsa de viziune a autoritatilor in ceea ce priveste ambitia de a organiza Examenele Nationale in sistem clasic, poate produce adevarate drame in anumite familii"."Ceea ce ei probabil gandesc doar intr-un numar de statistica, noi gandim in termeni de vieti omenesti, puse in pericol iresponsabil de catre autoritatile statului roman. Dorim sa atentionam ca USLIP IASI va monitoriza fiecare caz de cadru didactic infectat la nivelul judetului, iar daca vom face legatura de cauzalitate cu prezenta la scoala a acestora, vom actiona pe cale legala prin plangeri civile si penale", adauga liderul sindical iesean.Surse din invatamantul iesean afirma ca profesorul de la liceul "Alexandru Ioan Cuza" care a fost depistat pozitiv este directorul adjunct al acestei unitati de invatamant.In judetul Iasi, pana duminica s-au inregistrat 727 cazuri de coronavirus.