Reactia unor profesori din Romania dupa ce au aflat ca au prioritate la vaccinul anti-COVID-19: "Am ajuns si cobai"

O postare pe grupul profesorilor din Romania, in care personalul din invatamant este anuntat ca are prioritate la vaccinare a strans comentarii extrem de dure. Cei mai multi dintre dascali au spus ca nu au incredere in vaccine si cedeaza locul lor "guvernantilor si parlamentarilor", scrie Adevarul.ro "Serios? Am ajuns si cobai? Daca refuz ce imi fac? M-am saturat de atatea ordine pe care le primim! Sa se vaccineze ei primii. Politicienii nostri dragi in frunte cu madam ministra educatiei!", scrie un profesor din Teius."Avem si noi, in sfarsit, prioritate la ceva! Nici acum nu suntem multumiti? Carcotasi mai sunteti...", scrie un dascal de la Colegiul National "Mihail Sadoveanu.Un profesor din Oradea sustine: "Nici vorba, nu ma vaccinez""Nu vreau sa ma vaccinez... vaccinul vostru este un experiment. Amintiti-va cate esecuri au fost cu vaccinul hpv (in tari precum India) sa nu uitam de vaccinul antipoliomielitic care a avut urmari catastrofale (chiar la o matusa de-a mea, pareza - si era copila) asa ca in faza asta de testare raspunsul meu este nu...devenim cobaiii Europei....", scrie o profesoara din Timisoara.Altii fac glume pe tema prioritatii la vaccinare: "Cedez un loc in fata!", spune un profesor din Alba Iulia.Iar altii se comporta exact cum nu-i invata pe elevi sa faca: "Sa ne pupati undeva!", transmite un dascal din Braila.Sunt si profesori care considera ca ar trebui sa aiba prioritate la vaccinare "Mai intai presedintele, guvernul, parlamentul...ei sunt primii la toate!!! Noi...mai la coada...dupa prioritati...!!!"."Aa, mersi! Il cedez persoanelor nevoiase, gen parlamentari/senatori".Doar cativa profesori au marturisit ca accepta vaccinarea."Egoisti, ca de fiecare data. Sa vedem intai pe pielea altora! Si ce bine ca au fost mii de voluntari pe care s a testat initial. Oameni curajosi, care s-au supus unor riscuri intiale mult mai mari! Dar noi nu! Nici asa! Eu ma vaccinez! Si sper ca cei ce n-o fac sa aiba restrictii! Si de salariu! Ca ne-am tot plans pe aci ca online-ul nu e scoala!", scrie o profesoara din Craiova.Citeste si: