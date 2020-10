Profesorul Rafila: "Suntem in valul doi, e evident pentru toata lumea. Avem o problema foarte serioasa, pentru ca se inmultesc cazurile"

"Suntem in valul doi, e evident pentru toata lumea. Avem o problema foarte serioasa, pentru ca se inmultesc cazurile" a declarat Alexandru Rafila."Problema e legata de faptul ca toate activitatile continua concertat. Eu nu sunt ingrijorat de functionarea scolilor propriu zisa, pentru ca doar 1% dintre scoli au trecut din scenariul verde sau galbe in cel rosu, asta inseamna ca de fapt avem putine cazuri in randul copiilor. (...) Ce probabil s-a discutat mai putin pana acum, cu cat ai mai multe cazuri ai o transmitere comunicara mai intensa si lucrul asta face ca efectul de multiplicare sa fie mult mai rapid.Chiar daca acum avem suficiente locuri in spital, in sectiile de terapie intensiva, lucrul asta poate sa se schimbe intr-un timp relativ scurt si atunci trebuie, probabil, o gandire si pe un termen nu foarte lung, de doua saptamani ca sa spunem asa, ce se intampla dac avem n continuare acest numar de cazuri. (...) Daca facem o reprezentare grafica remarcam o crestere care se accelereaza pe masura ce numarul de cazuri creste si practic transmiterea comunitara se extinde. (...) Aceste 400 de paturi care sunt disponibile in momentul de fata se pot ocupa in cateva zile" a declarat Alexandru Rafila sambara, intr-o interventie la Digi 24.In acest context, profesorul Alexandru Rafila a precizat ca este nevoie de o strategie "predictiva" care sa ofere solutii pentru ce urmeaza sa se intample, nu pentru acest moment.El a aratat ca "platourile" privind evolutia bolii "au devenit tot mai scurte si cresterea este tot mai rapida".Rafila a opinat ca ar trebui "sa existe urgent luata o decizie privind includerea altor spitale care au astfel de facilitati (terapie intensiva - n.r.), sigur, cu circuite separate, dar banuiesc ca DSU, din cate ii cunosc eu, fac aceasta treaba".Alexandru Rafila a subliniat ca toata Uniunea Europeana trece, in prezent prin al doilea val al pandemiei."Suntem in valul doi, e evident pentru toata lumea. Important e un trend, nu o descriere poetica a situatiei. Suntem in valul doi si toate tarile din Uniunii Europene sunt in valul doi. Avem o problema foarte serioasa, pentru ca se inmultesc cazurile" a mai declarat Alexandru Rafila.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 3.517 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in 24 de ore, cel mai mare bilant zilnic inregistrat pana in prezent, astfel ca numarul total a ajuns la 152.403.Totodata, s-au inregistrat 59 de decese, bilantul urcand la 5.358. Un numar de 629 de persoane se afla la Terapie Intensiva. In Bucuresti si in 11 judete coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, depaseste 1,5.