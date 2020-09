Profesorul Mihai Netea, despre vaccinul BCG: Credem ca dat inainte, preventiv, are succes si impotriva SARS-CoV-2

Unii specialisti sunt de parere ca BCG ar putea avea un asemenea efect si impotriva COVID-19. Unul dintre cercetatorii care considera ca vaccinul poate fi luat in considerare este romanul Mihai Netea, imunolog si profesor la Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda, care a vorbit la Digi24 despre vaccin."Vaccinul BCG este studiat in prezent in toata lumea, sunt in jur de 10-12 studii care se efectueaza in acest moment atat in Europa, cat si in Africa, Australia si Statele Unite. Studiul pe care l-am publicat (la inceputul lunii septembrie - n.r.) a fost de fapt pornit chiar inainte de criza COVID, pentru ca noi stiam si banuiam ca vaccinul BCG poate avea efecte benefice impotriva infectiilor. Studiul a inceput cu un an si jumatate-doi in urma, cand am incercat sa-l folosim impotriva tuturor tipurilor de infectii, inclusiv gripa, pneumonie si asa mai departe, la oameni in varsta, de peste 65 de ani", a explicat la Digi24 profesorul Mihai Netea.Netea a mai precizat ca "Dupa urmarirea unui grup de pacienti care au primit BCG si a unui grup de pacienti care au primit un placebo, am numarat practic numarul de infectii pe care ei le-au avut timp de un an si am observat ca oamenii care au primit BCG au avut cu aproximativ 80 la suta mai putine infectii respiratorii fata de pacientii care au primit un placebo. Asta inseamna ca, de exemplu, din zece oameni, in jur de patru oameni au facut o infectie virala respiratorie in grupul de control si numai o persoana a facut aceasta infectie in grupul vaccinat BCG".Profesorul Mihai Netea a mai spus ca "Asta nu inseamna insa ca stim ce se intampla contra la COVID-19", a subliniat profesorul. "Majoritatea infectiilor respiratorii pe care noi le-am vazut nu au fost COVID-19, au fost pneumonii, gripe si asa mai departe, studiul fiind inceput inainte de aparitia pandemiei".Sunt cateva mari initiative la nivel mondial, inclusiv in Statele Unite, afirma Netea, unde se studiaza efectul BCG asupra infectiei cu SARS-CoV-2. In studiul olandez, facut pe un numar total de 200 de pacienti, au fost inregistrate doar cateva infectii COVID, numarul acestora fiind prea mic pentru a fi relevant."Ceea ce putem spune cu siguranta este ca, de exemplu, nu a fost niciun efect secundar al vaccinului, nu am avut niciun fel de probleme si am observat ca in perioada in care a fost primul val de coronavirus in Olanda si in Grecia - unde s-au facut aceste studii -, pacientii care au primit BCG (si s-au infectat ulterior cu SARS-CoV-2 - n.r.) au avut mai putine simptome, dar in acea perioada nu s-au strans indeajuns de multe infectii, incat sa putem trage o concluzie definitiva", a explicat cercetatorul.Sunt alte trei studii mari pentru BCG care se fac in Olanda - unul pe personal medical, care este cu risc crescut, unul pe pacienti in varsta sanatosi, de peste 65 de ani, si unul pe pacienti care sunt in spitale , tot cu varsta peste 65 de ani, dar care au risc crescut la COVID-19. Toate aceste studii au cateva mii de pacienti fiecare. "Speram, catre sfarsitul anului, sa putem spune care este efectul vaccinului", a spus profesorul Netea.Cat priveste efectul, pentru ca vaccinul BCG are acest efect foarte larg, asupra mai multor tipurilor de infectii, inclusiv bacteriene, se crede ca efectul estimat pentru eficienta lui este de patru-cinci ani."Daca reusim sa demonstram ca are aceste efecte benefice, pe aceasta perioada, ne poate da timpul necesar pentru a dezvolta orice vaccin specific impotriva COVID-19", a punctat Mihai Netea. "De fapt, nici despre vaccinurile care se dezvolta in acest moment (impotriva COVID - n.r.) nu stim cat de mult vor dura. Sunt cateva vaccinuri specifice impotriva altor infectii care pot da o protectie de pana la 30-40 de ani. In schimb, vaccinul pentru gripa da, din pacate, o protectie numai pentru un an, deci inca nu stim exact ce se va intampla cu vaccinurile care se dezvolta acum. Din studiile noastre pe care le-am facut pana acum cu vaccinul BCG, acesta se pare ca da o protectie pana la patru-cinci ani", a adaugat cercetatorul.In studii experimentale, vaccinul BCG protejeaza atat impotriva infectiilor bacteriene, cat si virale, dar si impotriva infectiilor parazitare. "Noi pe voluntari sanatosi am demonstrat ca poate proteja impotriva infectiilor virale si de asemenea poate da si o protectie partiala impotriva malariei la oameni", a spus profesorul Netea.Profesorul Mihai Netea a mai spus ca "in momentul in care am putea arata ca vaccinul cu BCG are un efect benefic impotriva COVID-19, va fi necesar ca productia care exista la acest moment la nivel mondial sa se accelereze foarte accentuat pentru a se putea produce cat mai multe doze". Cat priveste aprobarea unui vaccin, profesorul crede ca decizia nu trebuie fortata. "Dupa parerea mea, niciun vaccin (anti-COVID - n.r.) nu se va comercializa, cel putin in tarile comunitatii europene sau in Statele Unite, daca nu are un bilant de siguranta foarte solid. Nu ar fi intelept sa se accelereze prea mult vaccinul, din cauza ca poate exista - chiar daca, sa zicem, un vaccin are in general efectele pe care le dorim, efecte de protectie, daca insa este aprobat initial fara sa fim absolut siguri ca are toate efectele pozitive si ca nu are efecte secundare, in momentul in care ar aparea cateva complicatii la persoanele vaccinate, in acel moment ar putea exista un recul la nivelul increderii populatiei".