Profesorul Razvan Chereches: Ca sa ne putem relua viata ca inainte trebuie sa vaccinam 65% din populatia Romaniei

Medicul care conduce campania de vaccinare anti-COVID: "E posibil sa avem simultan doua sau trei vaccinuri COVID disponibile"

"Ca sa putem sa ne reluam viata la fel ca inainte, ar trebui sa avem imunizat undeva un minim de 60%, in medie, ceea ce ar insemna ca ar trebui sa vaccinam un 65% din populatia Romaniei", a declarat acesta pentru Europa FM.Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru a-si asigura sute de milioane de doze de vaccinuri impotriva coronavirusului dezvoltate de Pfizer-BioNTech si CureVac, a declarat pentru Reuters un oficial european implicat in discutiile cu grupurile farmaceutice.Potrivit acestui oficial, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, blocul comunitar a acceptat sa plateasca 15,50 euro pentru fiecare doza de vaccin contra COVID-19 dezvoltat de grupul american Pfizer si compania germana BioNTech. Aceasta ar insemna un pret total de pana la 3,1 miliarde euro (3,7 miliarde dolari) pentru 200 de milioane de doze, pret care ar urma sa creasca la 4,65 miliarde euro daca ar fi achizitionate alte 100 milioane de doze de vaccin, a adaugat oficialul.Aceste detalii legate de pret, care pana acum nu au fost dezvaluite, confirma faptul ca Uniunea Europeana va plati mai putin decat SUA pentru fiecare doza de vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer. Sursa a mai spus ca acordul convenit include si o asigurare ca tarile UE vor primi despagubiri daca producatorul farmaceutic american va directiona dozele de vaccin catre SUA.Dr. Valeriu GheorghitaUn vaccin aprobat la nivelul Uniunii Europene ar putea fi disponibil in ultimele zile ale anului 2020 sau in primele zile ale lui 2021, crede dr. Valeriu Gheorghita, presedintele Campaniei Nationale de Vaccinare.Medicul a evocat perspectiva ca UE sa dispuna simultan de mai multe tipuri de vaccin. El a insistat ca toate aceste produse vor trebui sa respecte cele mai stricte standarde ale institutiei europene de omologare."Vaccinul va ajunge in momentul in care va indeplini toate standardele siguranta, de calitate si de eficienta ale Agentiei Europene a Medicamentului. Este cert ca nu se va face rabat de la nicio norma de siguranta, calitate si eficienta in cazul acestui vaccin. Sunt date care arata undeva spre sfarsitul lunii decembrie, inceputul lunii ianuarie, am putea avea primul vaccin disponibil. Imediat ce acesta va fi aprobat, va fi distribuit in egala masura in tarile Uniunii Europene.Comisia Europeana a incheiat contracte cu 5 producatori de vaccin diferiti. Noi trebuie sa avem garantia ca vom avea acces, pana la final, la cel putin un tip de vaccin. E posibil sa avem simultan doua sau trei vaccinuri disponibile, pe baza datelor prezentate de producator", a precizat dr. Gheorghita.