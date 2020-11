Profesorul Razvan Chereches: "Romania are masuri blande, toata iarna va fi cu restrictii. Asa vor fi Craciunul si Revelionul"

Municipiul Sibiu ar putea intra in carantina. Masura va fi discutata joi in sedinta de Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a confirmat prefectul Mircea Cretu pentru Ora de Sibiu. Anuntul vine dupa ce, miercuri, municipiul Sibiu a ajuns la o rata de infectare de 11,18 la mia de locuitori, iar judetul a urcat la 7,19 la mie, cea mai mare rata din tara. Masura carantinarii s-ar putea impune si in cazul Cisnadiei, Selimbarului si tot ce inseamna imprejurimile municipiului, unde rata de infectare este mare, spune prefectul.O carantina vreme de cateva saptamani duce la scaderea accelerata a ratei de transmitere a virusului si, ulterior, la scaderea presiunii din sectiile de terapie intensiva, spune Razvan Chereches, profesor de sanatate publica la Universitatea Babes Bolyai, la postul RFI. In opinia sa, Romania a intarziat sa ia masuri, iar acestea sunt mult mai blande comparativ cu restul statelor europene: "La noi masurile sunt mai soft in sensul ca avem terasele deschise in continuare, libertatea de miscare, in timpul zilei, nu a fost restrictionata".Rata de transmitere va scadea, dar mult, mult mai lent prognozeaza profesorul clujean: "Toata iarna ne va prinde cu masuri de restrictie". El se asteapta ca sectiile de terapie intensiva sa ramana sub presiune maxima pana prin primavara."Discut cu multi alti colegi din zona sanatatii publice si n-o sa va ascund ca cea mai mare parte sunt pentru carantina si introducerea unui lockdown ca masura de limitare a ratei de transmitere. Eu sunt de parere ca si aceste masuri () vor scadea rata de transmiterre, dar va dura mult.Deci mai degraba as tinde sa cred ca vom ajunge in primavara inainte sa ajungem la 1 () in timp ce tarile celelalte o sa vedeti ca in luna decembrie, Belgia, Irlanda, vor ridica carantina si vor incepe sa relaxeze masurile. La ei abordarea a fost limitam acuma masiv libertatea de miscare, impactam economia pe un termen scurt si pe urma bagam mare ca sa revenim inapoi. La noi vor fi Craciun, revelion cu masuri de restrictie. Logica preelectorala si logica postelectorala sunt foarte diferite pentru ca odata ce oamenii au votat in sfarsit se vor putea lua masurile corecte din punct de vedere al sanatatii publice," conchide Razvan Chereches.