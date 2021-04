In vinerea Floriilor, magazinele din Bucuresti vor avea program prelungit. Pana la ce ora putem face cumparaturi

''Prin exceptie (...), in data de 23.04.2021, operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private isi pot organiza si desfasura activitate in intervalul orar 05,00 - 20,00'', se arata in hotararea CMBSU.Cu aceasta ocazie, au fost prelungite pentru inca 14 zile masurile dispuse deja in contextul pandemic in Capitala Potrivit hotararii, se constata ca la nivelul Municipiului Bucuresti rata de incidenta cumulata la 14 zile, in data de 10 aprilie este de 6,39/1.000 de locuitori, fapt pentru care, incepand cu data de 11 aprilie ora 00,00 se dispun urmatoarele masuri pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1.000 de locuitori:* Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi, si in intervalul orar 20,00 - 05,00 in zilele de vineri, sambata si duminica, cu conditia mentinerii incidentei cumulate la cel mult 7,5/1.000 de locuitori. * Programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si /sau deschise, publice si/sau private, se poate desfasura in intervalul 05,00 - 18,00 in zilele de vineri, sambata si duminica. In zilele de luni - joi, programul poate fi desfasurat in intervalul orar 05,00 - 21,00, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1000 locuitori. Prin exceptie, in intervalul orar 21,00 - 05,00 in zilele de luni pana joi, respectiv 18,00 - 05,00 in zilele de vineri, sambata duminica, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.* Unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, si cei din domeniul transportului rutier de marfuri care utilizeaza autovehicule cu masa maxima autorizata de peste 2,4 tone isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.* Activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise, in domeniul salilor de sport/fitness este suspendata.* Accesul clientilor in cadrul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi agenti economici, de tip mall, se va realiza astfel incat sa se asigure mentinerea distantei fizice de minimum 2 metri si cu asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp/persoana.* Accesul in pietele agroalimentare si in pietele volante se face cu respectarea distantarii de minimum 2 m intre oricare doua persoane, dar fara a depasi 50% din capacitatea maxima a pietei.* Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si in interiorul altor spatii publice inchise care au acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi pereti, indiferent de faptul ca sunt constructii cu caracter temporar sau permanent.* Sunt permise prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, precum si in spatiile publice daca au un tavan si un singur perete cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite.* Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci.* Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, cu exceptia desfasurarii activitatii de comercializare a biletelor de tip Loto, pariuri si loz, cu respectarea masurilor de protectie sanitara.* Este interzisa organizarea si desfasurarea activitatii cu publicul in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.* Sunt interzise organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale.* Este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice.