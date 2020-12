Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare: "Vaccinarea contra COVID-19 se va face in baza unei programari online"

Cadrele medicale si salariatii din institutiile esentiale vor fi programati de catre angajator, iar persoanele cu boli cronice de catre medicii de familie. In cazul in care oamenii nu sunt inscrisi la un medic de familie, se vor inscrie pe propria raspundere, potrivit europafm.ro "Ne dorim sa fie un sistem accesibil tuturor, incat sa nu se ingradeasca, sa nu vina cineva cu vreo adeverinta sa dovedeasca ca lucreaza intr-un anumit domeniu. Din acest punct de vedere, practic, se vor inscrie populatia generala si persoanele care nu au medic de familie, dar care vor semna pe propria raspundere ca au, intr-adevar, anumite boli cronice, care le prioritizeaza pentru acea etapa", a explicat Valeriu Gheorghita.El a mai declarat ca este mai probabil ca vaccinul Pfizer sa ajunga in Romania pe cale terestra decat aeriana.Citeste si: Previziunile sumbre ale medicului Octavian Jurma: Capitala va inregistra 35.000 de cazuri in urmatoarele doua saptamani