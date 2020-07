Proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor: Data alegerilor parlamentare se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inainte

Au votat "pentru" 180 de deputati, 26 au votat "impotriva", iar 61 s-au abtinut.Proiectul de lege privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, prevede ca prin derogare de la legea 208/2015, privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor -ce vor fi organizate ca urmare a expirarii mandatului Parlamentului, aflat in curs de exercitare la data intrarii in vigoare a acestei legi- sa fie stabilita prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inainte, noteaza AGERPRES "In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a legii, Guvernul stabileste, prin hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii alegerilor", se arata in proiect.Potrivit acestuia, prin derogare de la prevederile Legii 208/2015, la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor organizate in conditiile articolului 1, numarul minim al sustinatorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se va reduce la jumatate.Proiectul de lege a fost adoptat tot astazi, luni, 27 iulie 2020, de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.