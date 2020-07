Proiect in Consiliul General al Capitalei: bucurestenii care vor sa mearga in Grecia se pot testa pentru COVID-19 pe cheltuiala primariei

Ar fi vorba despre teste de tip antigen, facute cu aparate Real Time (RT)-PCR din 12 clinici private si de stat cu care Primaria Bucuresti are parteneriate."Avem in derulare un program de testare a bucurestenilor asimptomatici din mai multe categorii, la care adaugam si categoria turism. (...) Am realizat de urgenta un proiect de hotarare pentru sedinta de consiliu general care are loc miercuri (n.r. - 15 iulie). Vorbim de testele COVID solicitate in strainatate, in Grecia, acele teste tip antigen, care arata daca persoana respectiva este la momentul de fata contaminata cu virusul Sars-CoV-2.Testele se realizeaza prin exudat nazal. Obtin rezultatul in aparatele RT-PCR pe care le avem la dispozitie. Avem parteneriate cu 12 clinici de stat si private din Bucuresti.Persoanele care se vor inscrie incepand de joi la adresa de e-mail pe care o vom face publica si sunate cat de curand posibil de colegii de la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB).Bugetul este din ceea ce inseamna fondurile Primariei Bucuresti. S-a aprobat deja prin buget testele pentru categoriile enuntate mai sus. Avem 15.000 de teste fata de primele 10.000, dar putem sa achizitionam in functie de necesarul si solicitarile venite din partea bucurestenilor", a afirmat Gabriela Firea la Digi 24 Citeste si: 20 de state din Europa interzic accesul romanilor sau le impun restrictii la intrarea pe teritoriile lorIntrebata daca este presiune pe personalul medical, avand in vedere ca vor trebui sa efectueze si aceste teste la solicitare, primarul general al Bucurestiului a declarat:"Nu. Noi, pana acum, am avut si cadre medicale si teste, programarile se fac, bucurestenii merg la teste. Nu stiu cine va spune dumneavoastra ca este o asa mare presiune si nu se pot face aceste teste. La Primaria Capitalei am cumparat 5 aparate RT-PCR. Nu vorbim de testarea de tip anticorpi, cea care s-a organizat la Arena Nationala si a fost blocata de Ministerul Sanatatii. Dumneavoastra puteti sa aveti dubii ca nu se face proiectul. Eu am certitudini. Acest proiect se va face in conditii foarte bune"."Am testat doctorii, asistentii din spitale , asistentii sociali, angajatii din serviciile publice. Ii testam din martie de doua ori pe luna. Daca efortului nostru s-ar adauga si efortul Ministerului Sanatatii, cu siguranta bucurestenii si romanii vor fi mult mai multumiti", a mai spus primarul Capitalei.Citeste si: