Proiecte importante in discutie la CNAS: vaccinul antigripal ar putea fi administrat si in farmacii, telemedicina va fi permanentizata

"Suntem in demersuri foarte avansate in momentul de fata pentru a implementa un proiect inclusiv pentru posibilitatea vaccinarii pacientilor, in special vaccinul antigripal, in farmacii. Ieri la nivelul Guvernului a avut loc o discutie in care in faza avansata se afla un demers legislativ prin care dorim ca acest vaccin antigripal care trebuie inceput din toamna sa poata fi implementat si la nivelul farmaciilor. (...) Proiectul de act normativ pe care il pregatim noi se refera numai la vaccinul antigripal, care se va sincroniza cu eventualul vaccin care va fi implementat ca anti-COVID daca acesta va aparea anul acesta, daca nu ca si masura de preventie vaccinul antigripal sa se poata efectua in farmacii, dar deocamdata, pentru ca nu exista inca o rectificare bugetara, sa poata fi facut la cerere si contra cost. Bineinteles, cu respectarea criteriilor de calitate a efectuarii acestui act terapeutic intr-o incinta de farmacie, bineinteles cu autorizarea corespunzatoare a spatiilor respective si cu pregatirea si formarea personalului farmaceutic in sensul efectuarii acestui vaccin antigripal in sediul farmaciei", a afirmat Cojan.Aceasta a spus ca doreste sa promoveze un act normativ prin care sa fie permanentizata telemedicina."Totodata, vreau sa va spun ca noi, ca si organism finantator, suntem foarte atenti la ceea ce se intampla cu epidemia de coronavirus in tara noastra, cu pandemia in general in lume, tocmai de aceea masurile pe care le-am luat in perioade de urgenta le-am prelungit si in perioada de alerta cu foarte mici modificari. (....) Dorim sa promovam un act normativ in cel mai scurt timp tot in ideea mentinerii unei protectii a pacientului cat si a personalului medical, dorim sa permanentizam aceasta telemedicina pe care am introdus-o aproape fortuit odata cu starea de urgenta datorata pandemiei cu coronavirus. (...) In continuare mentinem posibilitatea efectuarii consultatiei la distanta in ambulatoriile de specialitate", a mai spus Adela Cojan.