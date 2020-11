Salaj: Propunere de prelungire a carantinei in Zalau, Cehu Silvaniei si Jibou cu inca 14 zile

"Astazi avem opt judete in fata noastra ca incidenta pe ultimele 14 zile, desi la 1 noiembrie eram primul judet care am depasit incidenta de 5 la mie. In momentul de fata, la nivelul judetului Salaj avem 33 de unitati administrativ-teritoriale, incluzand aici toate orasele, cu o incidenta mai mare de 3 la mie, 18 UAT-uri cu o incidenta intre 1,5 si 3 la mie si 10 UAT-uri cu o incidenta de sub 1,5 la mie. In urma cu 14 zile am propus carantinarea a trei orase din judetul Salaj, inclusiv a municipiului Zalau, de altfel primul municipiu resedinta de judet carantinat la nivel national. In urma reevaluarii situatiei epidemiologice am ajuns la concluzia ca trebuie prelungita carantinarea celor trei orase cu inca 14 zile. Masurile nu sunt deloc populare, dar trebuie luate cu orice risc, chiar daca suntem in campanie electorala", a precizat Virgil Turcas.Acesta a adaugat faptul ca, in perioada de carantina, cei mai multi salajeni au dovedit ca sunt responsabili si au respectat, in buna masura, regulile de protectie.In ceea ce priveste situatia epidemiologica la zi, directorul Directiei de Sanatate Publica, Ligia Marincas, a precizat ca miercuri dimineata erau 4.813 persoane infectate cu SARS-COV-2 de la inceputul pandemiei, 101 persoane confirmate in ultimele 24 de ore, 2.851 de pacienti declarati vindecati, 1.849 cazuri pozitive in prezent, 175 persoane spitalizate, 1.674 persoane cu test pozitiv aflate la domiciliu, 2.645 persoane in carantina si 113 persoane decedate. Incidenta la nivel de judet este 5,83 la mie."In ultimele zile la nivel de judet a fost un trend descendent, nu cu foarte multe subunitati de procente, dar trendul a fost descendent, lucru care n-a putut decat sa ne aduca putina lumina, putina scadere a presiunii pe sistemul sanitar", a mentionat Ligia Marincas.Directorul DSP Salaj a precizat ca trendul descendent a inceput din 9 noiembrie, in prezent majoritatea pacientilor infectati fiind de varsta activa si doar foarte putini copii. In opinia sa, carantina trebuie prelungita pentru ca un trend descrescator de cateva zile nu este suficient, iar rezultatele trebuie consolidate.Prefectul Virgil Turcas a subliniat faptul ca in cursul zilei de miercuri este asteptat ordinul sefului DSU pentru prelungirea carantinei pentru cele trei orase, Zalau, Cehu Silvaniei si Jibou, propunerea transmisa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta incluzand cateva derogari, comparativ cu conditiile din prima perioada de carantina.Conform acestuia, vor putea functiona saloanele de infrumusetare, coafuri, frizerii, in sistem de programare, iar anumite activitati religioase, precum nuntile sau botezurile se vor putea oficia in biserici, cu participarea a maxim 16 persoane.Citeste si: Austria a intrat pentru a doua oara in carantina. Restrictiile din octombrie n-au dat rezultate