Propunerile INSP pentru reluarea scolii, la toamna. Cel mult patru ore pe zi, maxim 15 elevi intr-o clasa. Ministerul Sanatatii: Nu mai este de actualitate

De asemenea, dupa cum prevede documentul, pauzele vor fi majorate la 15-20 de minute, astfel incat sa se evite aglomeratia la toaleta. Copiii nu vor petrece mai mult de patru ore pe zi la scoala, fiecare curs avand maxim 30 de minute.Elevii vor ramane in formula in care au fost distribuiti la inceputul anului, fara sa se mai poata muta de la o clasa la alta, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.Potrivit Digi 24, Ministerul Sanatatii a transmis miercuri dimineata faptul ca documentul nu mai este de actualitate si ca in functie de evolutia epidemiologica din vara, Institutul National de Sanatate Publica va elabora, sau nu, un set de masuri care sa fie aplicate in unitatile de invatamant.