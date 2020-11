VIDEO Protest in fata Guvernului. "Federatia Sanitara" a adus 49 de perechi de pantofi in memoria personalului medicat decedat de COVID-19

Sindicalistii de la "Solidaritatea Sanitara" au adus in Piata Victoriei 49 de perechi de pantofi medicali in memoria celor 49 de medici, asistenti si infirmiere membri ai organizatiei sindicale despre care spun ca au decedat de Covid-19, de la inceputul pandemiei. Numele si profesiunile victimelor au fost scrise pe 49 de coli de hartie de organizatorii manifestatiei, iar mitingul a inceput printr-un minut de reculegere tinut de participanti."Patruzeci si noua de colegi de-ai nostri au decedat de Covid la locul de munca pana acum. Medici, asistenti, infirmieri", a declarat, pentru AGERPRES, copresedintele Federatiei "Solidaritatea Sanitara", Radu Vasile Sindicalistii scandeaza lozinca "Protestul nostru, dispretul vostru!" si afiseaza pancarte inscriptionate cu mesajele "Imi este teama ca imi voi imbolnavi familia", "Protejati-i pe cei care va protejeaza!" si "Cand copilul imi plange acasa, simt cum fortele ma lasa".Revendicarile Federatiei "Solidaritatea Sanitara" vizeaza interventii urgente ale Guvernului pentru cresterea sigurantei lucratorilor din sistemul sanitar, acordarea drepturilor salariale si recunoasterea meritelor profesionistilor din sanatate.Astfel, organizatia sindicala solicita Guvernului adoptarea tuturor masurilor necesare pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor din sanatate (echipamente, circuite, resurse materiale si umane etc.), astfel incat acestea sa determine o reducere semnificativa a numarului de salariati infectati si mai ales decedati din cauza Covid-19, dar si asigurarea accesului la toate informatiile relevante privind impactul Covid-19 asupra lucratorilor din sanatate, pentru a putea adopta politici eficiente de protectie a acestora.De asemenea, sindicalistii cer respectarea dreptului legal la pensia de urmas pentru copiii colegilor decedati la datorie, acordarea tuturor drepturilor salariale prevazute de lege, respectiv sporul de pana in 30% si sporul pentru combaterea epidemiei, acordarea tuturor sporurilor pentru conditii de munca la nivel maxim, cresterea salariilor de baza pentru toate categoriile de lucratori incepand cu 1 ianuarie 2021 la nivelul anului 2022.Nu in ultimul rand, membrii Federatiei "Solidaritatea Sanitara" solicita autoritatilor asigurarea posibilitatii lucratorilor din sanatate de a beneficia de reducerea stagiului de cotizare (varstei de iesire la pensie) proportional cu activitatea desfasurata peste norma de baza, acordarea stimulentului de risc pe intreaga durata a starii de alerta pentru toti salariatii din sanatate, reasezarea asistentelor medicale in grila de salarizare in sensul cresterii locului pe care-l ocupa in ierarhia salariala, corespunzator locului pe care-l au in echipa medicala, respectiv contributiei la tratamentul si ingrijirea pacientilor, plata garzilor cu tariful orar aferent normei de baza, raportarea tuturor sporurilor lucratorilor din sanatate la salariile de baza actuale.Citeste si: Doctorita de familie gasita moarta in propriul cabinet. Avea 46 de ani si a fost confirmata post-mortem cu COVID-1