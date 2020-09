UPDATE VIDEO Sute de persoane protesteaza in Piata Universitatii fata de masurile anti-COVID-19, inclusiv cele din unitatile de invatamant: "Scoala nu trebuie sa fie un lagar!"

Miscarea impotriva mastii de protectie: cine si de ce sustine nerespectarea legilor?

Protestatarii, intre care si parinti, critica inclusiv deciziile privind purtarea mastilor de protectie in incinta scolilor de catre elevi. "Scoala nu trebuie sa fie un lagar", se striga in Piata Universitatii."Jos dictatura!", "Libertate!" si "Nu va credem!", "Copiii nostri nu sunt cobaii vostri" sunt alte cateva dintre scandarile participantilor la protest.Oamenii au steaguri tricolore, vuvuzele, fluiere si mesaje impotriva autoritatilor si impotriva "dictaturii sanitare".La protest sunt prezenti si jandarmi , care incearca sa-i convinga pe manifestanti sa respecte masurile de protectie. La protestul din Piata Universitatii, oamenii nu poarta masti si nici nu respecta masurile de distantare impuse de autoritati."Cum poti sa inveti la materia << Educatie civica >> despre drepturile si libertatile cetatenesti cand te afli intr-o cusca scolara? Cum poti sa inveti la Istorie despre Revolutia Franceza sau Declaratia de Independenta a SUA, cand ai masca pe figura, ca sclavii pe plantatie? Ce vor intelege acesti copii despre valorile libertatii si dreptatii, cand ei vor fi ingraditi ingrozitor, in timp ce le invata? Cerem anularea restrictiilor aberante si a educatiei online", au transmis organizatorii. Mai multe comunitati care sustin nerespectarea masurilor sanitare impuse de autoritati au aparut in mediul online , unde anunta organizarea de proteste in tara pentru ca elevii sa nu mai poarte masca de protectie in scoli. Mesajele grupurilor formate sunt sustinute de mai multe persoane publice si ajung, adesea, la cei nehotarati. Sociologul Gelu Duminica explica de ce apar comunitatile care contesta regulile, dar si care sunt greselile autoritatilor romane.In mediul online au aparut mai multe grupuri care se impotrivesc vehement masurilor sanitare stabilite de autoritati. Una dintre comunitatile care a aparut pe Facebook se numeste "Fara Botnita" si publica mesaje prin care indeamna la nepurtarea mastii de protectie in spatiile publice, contrar reglementarilor in vigoare. In plus, mai multe persoane se fotografiaza fara masca in locuri in care aceasta este obligatorie, precum magazine sau piete.Membrii comunitatii publica si distribuie mesaje precum "Cand credeti ca se va opri acest chin: purtare de masca, Covid-19?" sau redau experiente personale in care sustin ca mai multi copii ar fi lesinat la scoala din cauza mastii de protectie sau ca purtarea mastii de protectie le-ar provoca o senzatie de asfixiere. In plus, sunt distribuite false informatii cu caracter medical. Fizicianul Cristian Presura a demonstrat, insa, ca purtarea mastii de protectie neintrerupt timp de sase ore nu scade oxigenul din sange.Nepurtarea mastii de protectie in locurile in care este obligatorie, precum in spatiile publice inchise, in spatiile comerciale, in mijloacele de transport in comun sau la locul de munca se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 500 si 2.500 de lei. Politia Romana a transmis ca nu se acorda sanctiuni pentru instigarea la contraventie."Suntem in stare de alerta, masurile de protectie individuala sunt in vigoare si obligatorii pentru toti cetatenii, cu scopul de a preveni transmiterea virusului SARS-CoV-2 si de a proteja sanatatea tuturor persoanelor", a transmis Politia Romana.