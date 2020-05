Protest in Piata Victoriei, ziua a doua. Viorel Catarama, in mijlocul multimii (Video)

Ziare.

Peste 100 de oameni se afla in piata la momentul trasmiterii stirii. Jandarmii au impartit manifestantilor flyere pe tema prevenirii infectiei cu noul coronavirus, transmite Agerpres."Fiti responsabili! Ca urmare a mesajelor din mediul online care indeamna la manifestatii publice si nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, Jandarmeria Bucuresti face urmatoarele precizari: Pe timpul starii de alerta, organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii sau orice alte intruniri sunt interzise. Pentru sanatatea dumneavoastra si protectia celorlalti cetateni, va recomandam sa nu participati la astfel de evenimente. Sanatatea si siguranta dumneavoastra sunt prioritatea noastra! Jandarmeria Romana, cu siguranta, pentru fiecare!", se arata intr-un mesaj postat de Directia Generala a Jandarmi a Municipiului Bucuresti pe Facebook.Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Capitalei, jandarmii le pot da masti de protectie protestatarilor care doresc acest lucru.Este prezent la protest si Viorel Catarama, cel care a mers intr-un focar de COVID-19 pentru a se infecta, din dorinta de a demonstra ca virusul nu este periculos. El a fost testat ulterior, rezultatul fiind negativ. Intr-o interventie telefonica la Antena 3, Catarama a vorbit despre interesul national, care este acela de a avea o economie puternica, a bagatelizat pandemia, sustinand ca "nu s-a intamplat nimic", si a acuzat "fricosii" ca prabusesc economia."V-am demonstrat ca sunt sanatos, am fost in cel mai mare focar de coronavirus si sunt sanatos", a spus Catarama, afirmand ca "85% din populatie nu pateste nimic", pe baza unor "studii facute si prezentate" in presa.Fostul senator liberal a invocat izbanda soldatilor romani de la Marasesti "in opinci si izmene" ca argument pentru atitudinea sa, conchizand ca "aceasta carantinare este cea mai mare gresala a secolului al XXI-lea".Oamenii au fost chemati la proteste sambata si duminica de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), pentru a-si manifesta nemultumirea fata de modul in care Guvernul Orban si presedintele Klaus Iohannis au gestionat criza de sanatate publica generata de virusul SarCov-2. Organizatorii acuza "incalcarea Constitutiei, a drepturilor si libertatilor, prin cenzura presei si achizitii de echipamente sanitare la preturi nejustificat de mari". Sute de persoane s-au adunat si vineri dupa amiaza in Piata Victoriei pentru a cere Guvernului socoteala cu privire la masurile impuse impotriva Covid-19. Manifestantii de la protestul organizat pe Facebook de Frontul Civic Unit au pus la indoiala existenta pandemiei si cer ca autoritatile romane sa le puna la dispozitie dovezi in acest sens.