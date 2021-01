Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihalmeanu, are coronavirus. Ramane in izolare pana pe 13 ianuarie

"Urmare a testarii pozitive la virusul corona SARS-CoV-2, confirmat si prin testul RT-PCR, facut la Policlinica MedLife din Cluj-Napoca, in data de 31 decembrie 2020, Preasfintia Sa Florentin Crihalmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, a fost invitat de catre DSP la o evaluare clinica, la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (Clujana), in data de 2 ianuarie 2021.Dupa o internare de o zi, in cadrul careia s-au facut analizele medicale necesare, medicii au concluzionat ca e vorba de o infectie cu SARS-CoV-2, forma usoara, care nu necesita internare si s-a recomandat un tratament medicamentos de urmat", se arata intr-un comunicat de presa publicat, luni, de Eparhia Greco-Catolica de Cluj-Gherla.PS Florentin va ramane in izolare la domiciliu, pana in 13 ianuarie."Pana in prezent, starea Preasfintiei Sale este buna, iar cura medicamentoasa isi face efectul. Preasfintia Sa inalta un gand de multumire Domnului pentru ca nu se confrunta cu o forma grava a bolii si, de asemenea, adreseaza un gand de multumire personalului medical de la DSP si serviciilor medicale de la Clinica Clujana, care cu mult profesionalism si eroism isi fac datoria. Cu incredintare in rugaciune, transmite tuturor arhiereasca binecuvantare!Fie ca milostivul Dumnezeu sa-i aiba in grija si ocrotirea Sa pe Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla si pe toti cei ce se confrunta cu boala generata de noul Coronavirus, iar anul 2021, pus de catre Sfantul Parinte Papa Francisc sub protectia puternica a Sfantului Iosif, Patronul Bisericii Catolice si al Eparhiei de Cluj-Gherla, sa fie si un an al revenirii, fara teama contaminarii, la bucuria impartasirii trairii credintei", mai arata reprezentantii Eparhiei.Citeste si: