7 lucruri care ne-au schimbat esential in pandemie. Psihiatru: Suntem intr-un razboi roman contra roman

Gabriel Diaconu sustine ca romanii inca stiu foarte putine lucruri despre acest virus, iar acest lucru a fost cauzat nu de lipsa informatiei, ci de modul in care aceasta a fost comunicata. Lipsa unei educatii in privinta stiintelor naturale, dar si asteptarea ca populatia sa isi "faca singura calculele" au dus atat la o perceptie mult prea simplificata a bolii, cat si la impartirea in doua extreme."Desi autoritatile au comunicat foarte mult si redundant, pe un ton cat mai apasat, majoritatea romanilor stiu foarte putine. Pentru ca au o capacitate limitata de a absorbi informatia in felul in care le-a fost spusa. Educatia multor romani in ceea ce priveste stiintele naturale este foarte limitata sau inexistenta. Tot ce au putut ei sa inteleaga, intr-o prima faza, cand a existat si multa colaborare din partea populatiei, a fost ca e o boala misterioasa, grava, care omoara.Sa ceri omului de rand sa isi faca singur calculele, e greu. Atunci oamenii au ramas la prima impresie, pe care e greu sa o schimbi. Unii dintre ei il vad la extrema gravitatii, iar asta le accentueaza agitatia cand sunt testati pozitiv sau dezvolta simptome, altii il vad in extrema negationista, in care se agata de ideea ca e o facatura, o fabricatie, o conspiratie, o minciuna", explica psihiatrul.Psihiatrul spune ca, atunci cand oamenii se simt mintiti, isi iau sanatatea in propriile maini. In plus, adauga ca asta nu are legatura doar cu numarul de infectari, cu boala sau cu moartea, ci mai degraba cu frica de sistemul medical din Romania."Cand oamenii se simt mintiti, isi iau sanatatea in propriile maini. Unii oameni, fie ca sunt asimptomatici, fie ca dezvolta simptome, refuza sa acceseze sistemul medical. Parte din frica de moarte a romanilor nu se datoreaza strict bolii sau epidemiei, ci vine la pachet cu o chestiune mult mai sumbra, frica de sistemul medical din Romania.Epidemia din Romania a inceput intr-o tara in care, daca e sa iei doar ultimii 10 ani, a avut nenumarate scandaluri cu privire la sistemul sanitar. Colectiv Hexi Pharma , spagi pentru doctori, trafic de influenta in ce priveste numirea managerilor de spitale . Drept urmare, oamenii sunt indoctrinati, dupa atatia ani, ca sistemul medical romanesc este unul in care mori cu zile", mai spune Gabriel Diaconu.Gabriel Diaconu explica cum aceasta frica, de sistemul medical romanesc, determina oamenii sa nu mai ceara ajutor de specialitate, sau sa astepte pana in ultimul moment, cand, uneori, este prea tarziu."Cand frica este argumentata de sistemul medical, te vei regasi intr-o lume foarte gri, unde mai degraba te tratezi cu ce stii tu ai bine, mai intrebi un vecin, mai faci un ceai, si chiar si cand dezvolti simptome mai severe, daca poti sa eviti sa chemi salvarea, ai sa eviti.Este un fenomen observat de oamenii care lucreaza in sistemul de urgenta, ca oamenii asteapta pana in ultimul moment", explica Gabriel Diaconu."In primul trimestru al pandemiei, si pot sa dau cifra asta pentru ca am calculat-o, din primele 1.000 de decese inregistrate, cam 10% au murit ori acasa, ori in drum spre spital. Nu avem o statistica in acest moment dupa inca 5.000 de decese. Statul roman nu se pricepe foarte bine la statistica medicala si asta e o mare problema. Daca s-ar fi priceput, ar fi putut sa traduca matematica epidemica in imagini pe care sa le poata pricepe si omul de rand, sau macar sa trezeasca o forma de curiozitate", spune psihiatrul.Gabriel Diaconu spune ca, tot mai des, oamenii cred ca isi asuma o forma de curaj daca sfideaza riscurile: "Ce vedem tot mai des in Romania sunt reactii paradoxale ale unor oameni care cred ca isi asuma o forma de curaj daca sfideaza riscurile. E ca si cum ai iesi pe fereastra masinii la 180 de kilometri la ora, sau ca si cum te-ai urca pe motocicleta fara echipament de protectie. E un risc pe care romanul spune ca si-l asuma, si daca ar fi vorba de moarte individuala, ai putea sa respecti, pentru ca omul e stapanul vietii lui".Psihiatrul explica si cum populatia se asteapta ca autoritatile sa poata judeca lucid lucrurile, iar cand acest lucru nu se intampla, oamenii observa si taxeaza."In ultimele luni, autoritatile au comis multe balbe. Iesirea politiei si a armatei a agravat, chiar daca a fost utila, perceptia emotionala despre autoritate, ca fiind ostila omului de rand. Cand spun balbe, ma refer la ia masura, pune masura, amana masura, schimba schimbarea. Ori, balbele te costa. Cand omul vede ca nu poate delega autoritatii aceasta responsabilitate de a judeca lucid lucrurile, o sa inceapa sa judece pentru el, iar in Romania e care pe care, fiecare pentru sine mancator de paine", exemplifica medicul.Gabriel Diaconu observa un alt efect al pandemiei, in raport cu perceptia noastra asupra mortii. In loc sa primeze umanitatea, a intervenit nepasarea, in ultimele luni fiind auzite tot mai des replici precum "oricum mureau, ca erau batrani"."Frica de moarte ar trebui sa ne faca mai umani, ori in perioada asta, si nu doar in Romania, ea i-a dezumanizat pe oameni, i-a facut sa accepte cu mai multa usurinta caracterul perisabil al unor semeni de-ai lor.Se spune ca mor predominant batrani si, dintr-o data, omul spune ca oricum erau de murit. Se spune ca mor cei bolanvi grav, iar romanul ridica din umeri si spune ca oricum erau de murit, ce mare branza, erau oricum bolnavi", sustine psihiatrul.Gabriel Diaconu sustine ca nu poti sa discriminezi pacientii si ca nu este corect ca alte afectiuni sa fie puse in asteptare pentru ca virusul a acaparat sistemul medical."In momentul de fata, pe buna dreptate, unii oameni ridica problema daca noi, medicii, mai stim sa tratam si alte boli. Se mai intampla ca oamenii sa faca accidente vasculare, infarcte miocardice, cancere de colon, depresie, episoade psihotice, atacuri de panica? Sau toata medicina a fost acaparata de covid?Nu poti sa faci discriminari intre o persoana cu infectie respiratorie acuta severa, cauzata de coronavirus, si o persoana care are o infectie cu pneumococ de exemplu, care face o pneumonie comunitara. Medical, nu e corect sa pui pe stand by persoane cu patologie cronica sau cu patologie cu potential de agravare pe termen scurt-mediu pentru ca vrei sa tii corona in afara spitalelor.Echipa lui Vlad Mixich a aratat zilele trecute o realitate foarte apasatoare. Cel putin la spitalul Colentina, volumul de internari, de operatii, pe parcursul verii, a scazut ca niciodata in istorie. Unde au disparut bolnavii? La fel si in alte spitale.Am observat ca Institutul National de Statistica spunea in august ca anul acesta avem deja un excedent de decese in luna in curs comparativ cu anul precedent si ca probabil o sa creasca. El o sa creasca petru ca avem strict decese cauzate de covid, sau pentru ca avem decese cauzate indirent de criza sistemului medical?", puncteaza Gabriel Diaconu.Psihiatrul explica ca tindem sa ne batem joc de instinctele oamenilor si ca totul s-a transformat intr-un razboi roman contra roman, desi nu aici ar trebui sa se dea lupta., concluzioneaza Gabriel Diaconu.