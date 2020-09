Sibiu: In comuna Slimnic nu va mai fi obligatorie purtarea mastii in spatiile deschise

"Astazi, 18 septembrie, orele 24,00, Hotararea nr 41/2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu isi inceteaza aplicabilitatea in localitatea Slimnic. Drept urmare, purtarea mastii in toate spatiile deschise de pe raza localitatii Slimnic nu va mai fi obligatorie, incepand de maine, 19 septembrie, orele 0,00. Cu toate acestea, recomandam in continuare tuturor cetatenilor sa respecte masurile de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2 pentru protejarea sanatatii si pentru a nu creste numarul de imbolnaviri in comunitate si impunerea de noi restrictii", se precizeaza in comunicatul de presa.Slimnic a fost prima localitate din judet unde a fost obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise, incepand din 5 septembrie. Masura a fost luata dupa ce comuna a fost introdusa in zona rosie epidemiologica.