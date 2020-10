Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei: Nu exista nicio implicare a Mitropoliei in protestele credinciosilor

Totodata, reprezentantii Bisericii afirma ca inteleg durerea pelerinilor din afara Iasiului pentru ca nu sunt lasati sa intre in curtea catedralei iesene."Mitropolia nu are nici o legatura cu manifestarea spontana de aseara (vineri seara - n.r.) si nu are nici o implicare in organizarea unor astfel de actiuni. Asta nu inseamna ca nu intelegem durerea celor ce sunt suparati ca li se interzice in mod discriminatoriu intrarea in curtea Catedralei doar pentru ca nu au buletin de Iasi. Daca vor veni ii rugam sa fie pasnici, sa se roage si sa respecte reguli precum distanta fizica sau purtatul mastilor", a declarat Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al MMB.Preotul iesean mai spune ca oamenii sunt foarte suparati si ca exista informatii ca proteste similare vor avea loc in zona Mitropoliei si in zilele urmatoare."Este cel mai mare abuz din 1990 incoace asupra libertatii de constiinta. Intr-o zi poate si alte culte vor fi supuse unor restrictii.(...) Aceasta racla este cinstita de secole si in perioada de molima si in perioada de razboi si s-a dovedit ca este izvor de vindecare. Nu pot eu sa spun nu te apropia de sfintii lui Dumnezeu, nu te apropia de Dumnezeu. Nu am cum sa cer asa ceva", a mai spus purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Preotul Constantin Sturzu considera ca se creeaza un precedent foarte grav si ca oricand se pot ingradi drepturile si libertatile altor categorii.Purtatorul de cuvant al MMB mai spune ca baldachinul care a ramas pe esplanada din curtea catedralei, fara a mai fi impodobit cu flori ca in alti ani, este ca o rana deschisa care striga catre cer. In baldachin urma sa fie asezata racla cu sfintele moaste.Totodata, reprezentantul Mitropoliei iesene a facut apel la credinciosi sa nu admonesteze fortele de ordine, Constantin Sturzu precizand ca un jandarm sau un politist nu are nici o vina, ci doar isi face datoria.Peste o suta de persoane au protestat, vineri seara, in fata Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, acuzand autoritatile ca blocheaza manifestarile religioase care urmau sa aiba loc la Iasi in aceasta perioada, cu ocazia sarbatorii Sfintei Parascheva.Protestatarii au invocat faptul ca alegerile locale s-au putut organiza la data stabilita si ca nu au fost impuse restrictii, in timp ce pelerinajul de la Iasi a fost anulat.