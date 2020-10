Purtatorul de cuvant al Patriarhiei: Masurile sanitare trebuie luate cu maxim discernamant. Bisericile sunt spatii ale decentei, nu ale dezordinii

Intr-un mesaj transmis presei, Banescu a spus: "Intelegem, desigur, ca noile masuri ale autoritatilor sunt justificate exclusiv de cresterea alarmanta a numarului de pacienti cu Covid, de necesara prevenire si diminuare a imbolnavirilor ce pot conduce sau au condus deja la excedarea sectiilor ATI din spitale . Din perspectiva prezervarii unor libertati intangibile, precum fundamentala libertate religioasa, consideram ca masurile sprijinite pe ratiuni medicale cu impact public trebuie luate cu maxim discernamant si atenta bunavointa, astfel incat ele sa nu conduca la afectarea acestor libertati, la contrarierea si tulburarea oamenilor credinciosi care compun majoritatea coplesitoare a societatii romanesti".Masurile ce se impun ca strict necesare "trebuie justificate in mod onest de ratiuni sanitare foarte limpezi, precum si de probe indubitabile legate de respectarea sau nerespectarea regulilor in anumite locuri sau institutii. Bisericile sunt prin natura lor spatii ale decentei, curateniei si ordinii, nu ale dezordinii", a continuat el.Banescu a subliniat ca in toata aceasta perioada au fost respectate regulile referitoare la igiena si distantare fizica., a mai spus el.Membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) au stabilit, luni seara, ca este permisa organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase numai cu participarea celor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, explicand masura prin faptul ca riscul de infectare este unul foarte mare atunci cand pelerinii se deplaseaza dintr-o localitate in alta cu mijloace de transport precum autocare.