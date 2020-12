Puternica reactie alegica la vaccinul Pfizer in cazul unei asistente medicale din Alaska. Femeia nu avea un istoric de alergii

Oficialii sanitari au explicat, miercuri seara, ca femeia de varsta mijlocie nu avea un istoric de alergii si nu mai intrase vreodata in soc anafilactic, reactie alergica ce poate fi fatala, relateaza nbcnews.com. Reprezentantii Bartlett Regional Hospital au spus ca toti cei 96 de angajati care au primit vaccinul marti au fost pusi sub observatie timp de 30 de minute dupa injectie.Femeia a inceput sa se simta rau dupa 10 minute de cand primise vaccinul si a luat un antihistaminic.Simptomele au progresat spre ritm cardiac crescut si respiratie greoaie si ea a fost plasata in departamentul de urgente al spitalului."A prezentat o eruptie rosie pe fata si trunchi", a spus dr. Lindy Jones, medicul care a tratat-o. "Am fost ingrijorata legat de o reactie anafilactica". Astfel, Jones i-a administrat injectia de urgenta cu epinefrina.Simptomele s-au diminuat pentru scurt timp, apoi au reaparut. I-a fost adminitrata epinefrina intravenos si a fost mutata la unitatea de terapie intensiva (ICU), unde a ramas peste noapte. Jones a adaugat ca femeia nu a necesitat resursele sectiei, dar pentru ca este vorba despre un spital mic, "daca ne facem griji legat de un pacient, il plasam la ICU".Miercuri dimineata, femeii nu i-au mai fost administrate medicamente si era asteptat sa fie externata miercuri seara.Pfizer a transmis intr-un comunicat ca lucreaza impreuna cu autoritatile sanitare locale pentru a analiza reactia femeii din Alaska si ca va monitoriza atent "toate raportarile legat de reactii alergice grave de dupa vaccinare" si ca va actualiza explicatiile din prospect daca este necesar.