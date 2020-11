Putin anunta ca Rusia este pregatita sa furnizeze vaccinul sau altor state. Moscova inca nu a prezentat documentatia stiintifica a vaccinului

Rusia a semnat acorduri cu Brazilia si India

10 mostre de vaccin Sputnik V au ajuns in Ungaria

Acest vaccin impreuna cu alte doua vaccinuri experimentale rusesti impotriva coronavirusului vor fi disponibile si pentru alte state, in efortul de stavilire a pandemiei la nivel global, potrivit liderului de la Kremlin.Desi va exista o competitie intre diferitii producatori, prioritatea principala trebuie sa fie ''latura umanitara'' si ''obiectivul nostru comun este sa construim o oferta de vaccinuri si sa oferim protectie de incredere intregii populatii la nivel global'', a mai spus Putin la summitul online.La un alt summit , cel al grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), desfasurat marti, presedintele rus a indemnat statele membre ale acestui grup sa-si uneasca eforturile pentru productia acestor vaccinuri pe scara larga. ''Vaccinurile rusesti exista, ele sunt eficace si sigure. Problema care ramane este cea a productiei lor de masa'', a declarat Putin.El a precizat ca tara sa a semnat deja acorduri cu Brazilia si India pentru efectuarea de teste clinice pentru vaccinul Sputnik V, primul anuntat de Rusia si dezvoltat de centrul Gamaleia. El a vorbit si despre existenta unui acord cu China si India pentru ''deschiderea de centre de productie a vaccinului nostru in aceste tari, nu doar pentru nevoile lor proprii, ci si pentru statele terte''.Rusia sustine ca vaccinul Sputnik V, aflat in faza a treia a testelor clinice, are o. Moscova nu a prezentat deocamdata vreo documentatie stiintifica despre acest vaccin, dar cei care l-au conceput au promis ca cercetarea va fi publicata curand ''intr-una dintre principalele reviste medicale din lume'' si va putea fi evaluata de alti experti.Si alte vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate de alte laboratoare rusesti sunt in prezent in faza testelor clinice.Rusia a inaintat la sfarsitul lunii octombrie Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) o cerere de precalificare si autorizare rapida a vaccinului Sputnik V, botezat dupa numele primului satelit sovietic lansat pe orbita si care, potrivit Moscovei, a fost deja administrat mai multor responsabili rusi de rang inalt.pentru a studia utilizarea sa posibila, Ungaria devenind astfel prima tara din UE care primeste acest vaccin.Premierul Viktor Orban a anuntat ca Ungaria va achizitiona vaccinuri impotriva noului coronavirus din tari neoccidentale, precum Rusia sau China, daca sunt disponibile inainte in cantitate mare, desi Comisia Europeana a avertizat ca numai produselor autorizate de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) pot fi folosite in statele membre ale UE.Viktor Orban a reactionat afirmand ca "nu este o chestiune politica, ci sanitara", adaugand ca "laboratoarele ungare, care vor analiza vaccinurile, si ungurii insisi" vor decide si vor alege intre diferitele alternative.Comisia Europeana a semnat pana in prezent, in numele statelor membre ale UE, contracte pentru achizitia vaccinurilor impotriva COVID-19 dezvoltate de companiile AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi, Pfizer si CureVac.Potrivit presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , ''Comisia a asigurat, pana in prezent, cel putin 1,2 miliarde de doze si isi indeplineste angajamentul de a asigura un acces echitabil la vaccinuri sigure, eficace si la preturi accesibile, nu numai pentru cetatenii din UE, ci si pentru persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile din lume''.