Racla cu moastele Sfintei Parascheva nu va mai fi scoasa din Catedrala Mitropolitana din Iasi

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au decis, marti seara, ca racla cu sfintele moaste sa nu mai fie scoasa din Catedrala, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus inregistrate la Iasi in ultimele zile.MMB va face mai multe precizari pe aceasta tema in cursul serii, informatia fiind confirmata de surse din cadrul administratiei iesene.Aceleasi surse au precizat ca, daca totusi numarul pelerinilor care vor veni la Catedrala din Iasi va fi unul ridicat, atunci sfintele moaste ar putea fi scoase in curtea lacasului de cult.Racla cu sfintele moaste urma sa fie scoasa joi, 8 octombrie, pelerinajul urmand sa se incheie, potrivit programului initial, pe 15 octombrie.Membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) au stabilit, luni seara, ca este permisa organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase numai cu participarea celor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, explicand masura prin faptul ca riscul de infectare este unul foarte mare atunci cand pelerinii se deplaseaza dintr-o localitate in alta cu mijloace de transport precum autocare.Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, luni seara, ca manifestarile religioase se vor desfasura "numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea" i fara participarea pelerinilor sau a credinciosilor din alte localitati."Acest lucru este extrem de necesar pentru ca riscul major nu e numai participarea la fata locului, riscul major e pe durata transportului. Daca se sta in autocar sau masina ore, e suficient sa fie singura persoana infectata ca sa se intoarca toti care au calatorit in mijlocul respectiv infectati acasa. Sper ca populatia ne intelege aceasta decizie, sarbatorile se fac, dar cu participanti vor fi numai cei care au domiciliu sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea respectiva", a declarat Raed Arafat.Sute de credinciosi au stat, luni, la o coada formata pe zeci de metri pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, cu cateva zile inainte ca racla sa fie scoasa din Catedrala Mitropolitana din Iasi. Oamenii au spus ca au vrut astfel sa evite aglomeratia care se va crea in urmatoarele zile. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu, a spus ca "sfintenia nu este contagioasa", intrebat despre oportunitatea desfasurarii pelerinajului, in conditiile in care la Iasi numarul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant.Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, luni, ca a cerut Ministerului de Interne sa preintampine, prin intermediul prefecturilor, organizarea de convoaie auto care sa vina la Iasi cu pelerini de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.Mihai Chirica a spus ca pericolul raspandirii coronavirusului este ridicat si ca primaria nu va asigura parcarea autocarelor cu credinciosi care vor veni la Iasi in perioada urmatoare.Intrebat daca este normal ca un numar mare de persoane sa vina la Iasi in perioada urmatoare, Chirica a raspuns: "Eu nu consider ca este normal, dar nu pot eu, ca primar, sa iau un drept legitim de deplasare a populatiei. Noi ne organizam doar intr-o maniera preventiva. Noi nu incurajam sa fie sarutata racla, pentru ca nu sunt conditii firesti de desfasurare a unei sarbatori religioase".