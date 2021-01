Municipiul Radauti intra din nou in scenariul rosu, cu restrictii dure. Spitalul nu mai are locuri pentru pacientii cu COVID-19

Tot in scenariul rosu intra si comunele Ipotesti si Todiresti, iar pentru orasul Solca si alte zece comune s-a decis scenariul galben. Doar Frasin scapa de masurile restrictive suplimentare, potrivit newsbucovina.ro Spitalul Municipal Radauti nu mai are locuri pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, iar in spitalele din judet mai sunt 112 locuri libere pentru COVID-19 si alte 132 de locuri in zona tampon.Potrivit datelor de sambata, 9 ianuarie, 347 de pacienti sunt internati din cauza virusului, iar alti 86 sunt suspecti.