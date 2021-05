Economistul Radu Craciun, despre obiectivul real al campaniei de vaccinare: "Nu si-a propus in nicio clipa stimularea cererii ci sa tina sub control pacea sociala"

Economistul explica ca miscarea maselor de oameni este produsa de mesaje emotionale, nu de termeni stiintifici. Acesta ofera exemplul etapei a doua de vaccinare, destinata varstnicilor, cand s-au vaccinat doar 30% din persoanele de peste 65 de ani."Daca privim in urma, nu putem sa nu remarcam faptul ca procesul de vaccinare nu si-a propus in nicio clipa cu adevarat stimularea cererii, ci stimularea ofertei de vaccinare. O diferenta importanta menita sa tina sub control pacea sociala, dar care a dus la o crestere lenta si, in final, la o utilizare suboptima a capacitatilor de vaccinare create. Obiectivul ar fi putut fi stimularea unei cereri care sa asigure o incarcare constanta a capacitatii de vaccinare, aflata permanent in crestere. Realitatea a aratat insa o manifestare a cererii sub forma unui val care s-a epuizat rapid, in timp ce oferta de vaccinare a crescut in trepte. Asta a facut ca, relativ rapid, capacitatile de vaccinare sa devina excedentare, pe masura ce cererea de vaccinare a intrat in reflux", subliniaza acesta. Ce inseamna comunicare adecvata? Cred ca cel mai bun exemplu ne este oferit de argumentul total emotional la care a recurs sociologul Gelu Duminica pentru a-si convinge mama sa se vaccineze: "uite, stii, ne luam in brate, ne pupam, cum faceam noi". Tot domnia sa argumenta ca pentru oamenii simpli, in varsta, nu functioneaza indemnuri la vaccinare legate de "datoria morala" si "sanatatea publica", scrie Radu Craciun.Economistul ofera exemplul Marii Britanii, unde imunizarea s-a facut gradual, pe etape de varsta. In Romania s-a pus accent pe vaccinare rapida, indiferent de categorie."Merita comparata aici abordarea din Romania cu cea a altor state. Am sa ma refer doar la Marea Britanie, campionul european al celor vaccinati, care a avut in mod clar o strategie de maximizare a vaccinarilor, metodica, pe grupe de varsta, care, gradual, au fost coborate. Tocmai de aceea, acum, in Anglia se vaccineaza doar cei peste 36 de ani, iar in Scotia doar cei peste 40. In Romania, prioritatea a fost vaccinarea rapida a populatiei care devenise deja nerabdatoare.Astfel, in pofida unei rate de vaccinare a adultilor aflate doar la mijlocul plutonului european, deja vorbim azi in Romania despre vaccinarea adolescentilor. As mai mentiona un element de contrast intre cele doua tari, de data aceasta la capitolul comunicare: un clip devenit viral, in care Elton John si Michael Caine promoveaza vaccinarea. Dorinta de a tempera intr-o anumita masura cererea in Romania este sugerata si de mesajele de la inceputul campaniei, care faceau referire la faptul ca cei vaccinati vor avea aceleasi obligatii ca cei nevaccinati in ceea ce priveste purtarea mastii si alte elemente de protectie. Leitmotivul era evitarea oricarui tip de discriminare.De ce? Simplu. Pentru ca mentionarea unei discriminari pozitive a celor vaccinati ar fi dus la o cerere exploziva, care nu ar fi putut fi acoperita logistic, precum si la protestele anti-vaccinistilor. Deci, da, ar fi dus la cresterea tensiunii sociale si a radicalizarii", arata acesta."Astfel, in pofida unei rate de vaccinare a adultilor aflate doar la mijlocul plutonului european, deja vorbim azi in Romania despre vaccinarea adolescentilor", exemplifica economistul.In final, Radu Craciun atrage atentia asupra faptului ca exista un risc, si anume aparitia unul val patru in toamna, care "ar putea eroda semnificativ toate castigurile de pana acum".Intregul articol al lui Radu Craciun poate fi citit aici