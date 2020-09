Radu Mazare Jr, infectat cu coronavirus. Fiul fostului primar s-a intalnit cu mai multe persoane in ultimele zile

Radu Mazare Jr. este asimptomatic si isi urmeaza tratamentul la domiciliu. Initial el a fost internat, pana ce medicii au ajuns la concluzia ca are o forma usoara a bolii.Niciun alt membru al familiei sale nu a mai fost infectat, insa se pare ca in ultimele zile tanarul a intrat in contact cu mai multe persoane, prieteni si parteneri de afaceri.Medicii le recomanda celor care au intrat in contact cu o persoana depistata pozitiv sa se testeze cat mai rapid, scrie Antena3.ro.Radu Mazare Jr. a declarat pentru sursa citata ca trebuie sa ramana in izolare pana pe data de 18 septembrie, cand va fi testat pentru a vedea daca a scapat de virus.