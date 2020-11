Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: "Sunt posibil contact direct. Intru in izolare acasa"

Atributiile sale oficiale vor fi preluate de viceprimarul desemnat pentru astfel de situatii."De azi sunt posibil contact direct. Drept urmare, intru in izolare acasa, dar continui sa muncesc. (...) Stiam ca, oricat m-as proteja, exista riscul ca cineva apropiat mie sa contacteze aceasta boala. Si s-a intamplat. Sotia mea prezinta simptome specifice COVID si azi ni s-au recoltat probe pentru test. Asteptam rezultatul, dar e o sansa ridicata sa fie pozitiv. Asa ca intru in telemunca", a scris edilul, pe Facebook El a precizat ca va mentine contactul telefonic cu angajatii Primariei, iar sedintele zilnice se vor desfasura online.Potrivit lui Mihaiu, Consiliul Local se va reuni in sedinta vinerea viitoare, in contextul in care a fost pregatit proiectul de hotarare pentru rectificarea bugetara."Bugetul a fost echilibrat. Am relocat toate sumele de la bunuri si servicii si de la investitii pentru cheltuielile care nu se mai finalizeaza in acest an. De la DGAPI am luat sumele care nu s-au mai cheltuit fiindca scolile au fost inchise. De la DGASPC am luat sumele de la proiectele de investitii care au fost inghetate din cauza COVID. De la Reabilitari am luat sumele de la proiectele care nu au inceput, fiindca programul s-a miscat greu si santierele au fost deschise foarte tarziu. Am oprit toate platile pentru cheltuieli facute de ADP in afara planului bugetar pe modelul 'asa mi s-a zis'. Toate aceste cheltuieli se muta pentru anul bugetar urmator si acum prioritizam ce arde acum", a precizat el.Primarul Sectorului 2 a adaugat ca exista sumele necesare pentru burse, in conditiile in care vechea administratie prevazuse pentru acestea 37,7 de milioane de lei, iar in propunerea de rectificare bugetara figureaza 43,7 de milioane de lei."Peste 19.000 de copii din Sectorul 2 vor primi burse. Am echilibrat grila astfel incat sa premiem performanta si nevoia reala. Am crescut sumele alocate pentru copiii exceptionali (premianti la olimpiade nationale). Am eliminat penalizarea pentru copiii saraci care invatau bine. In sistemul anterior, acestia erau pedepsiti la cumularea burselor de studiu cu alte burse. Am modificat acest lucru, astfel incat copiii saraci care invata bine sa nu mai fie penalizati. Am marit si bursele de ajutor social pentru copiii cu venituri foarte mici, elevi din mediul rural si elevi orfani sau bolnavi cu cate 50 de lei fiecare. Ca sa putem face aceste ajustari, am scazut putin cuantumurile pentru cei cu burse de studiu intre 8,50 si 9 (de la 100 de lei la 75 de lei) si intre 9 si 9,50 (de la 200 de lei la 150 de lei). Bursele pentru media 10 (600 de lei) si cele pentru copiii cu medii intre 9,50 si 9,99 (300 de lei) au ramas la acelasi nivel", a explicat Radu Mihaiu.Citeste si: Cat de eficiente sunt vaccinurile anti-COVID pe care le va distribui Uniunea Europeana inclusiv in Romania