Primarul Sectorului 2, negativ pentru infectia cu noul coronavirus. Sotia sa este pozitiva: "Suntem bine, doar cateva simptome usoare"

"S-a confirmat. Testul sotiei a iesit pozitiv. Al meu e deocamdata negativ. Toata familia e in izolare acasa. Suntem bine pana acum, doar cateva simptome usoare. Asta nu inseamna ca sunt in concediu. Sunt non-stop in contact telefonic cu echipa mea si voi continua sa lucrez prin ei in tot ce am pornit de la preluarea mandatului. Ei vor fi ochii si urechile mele in primarie si am toata increderea ca lipsa mea fizica temporara nu va fi un impediment. In antreprenoriat m-am bazat mereu pe forta echipei. In Primarie am intrat cu aceeasi filosofie de munca", a scris Mihaiu pe Facebook Mihaiu a precizat a atributiile sale de primar se transfera catre viceprimar."Fiind contact direct si in izolare, toate atributiile primarului vor trece automat in grija viceprimarului. Ne-am pregatit pentru acest scenariu si ambii viceprimari au fost tinuti mereu la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra. Vom continua sa ne consultam si sa lucram impreuna pentru a trece cu bine peste acest moment dificil. Pandemia ne forteaza pe toti sa iesim din zona de confort si sa depunem efortul necesar pentru a continua. Eu sunt increzator si stiu ca putem gasi forta necesara sa trecem cu bine peste aceasta criza sanitara", a mai explicat primarul Sectorului 2.Vineri, 20 noiembrie, Mihaiu a anuntat ca sotia sa prezinta simptome specifice COVID-19 si, ca urmare, va intra in telemunca, asteptand rezultatele testelor privind infectia cu SARS-CoV-2.