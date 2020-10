Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, confirmat cu COVID-19

"Tocmai am primit rezultatul testului si, din pacate, ma alatur miilor de romani confirmati pozitiv de COVID-19. Deocamdata, starea mea de sanatate este stabila si conform procedurii m-am izolat, protejandu-i pe ceilalti. Sunt voci care pun la indoiala existenta virusului, sunt oameni ce cred, insa in aceste momente, in fata inamicului invizibil, cel mai intelept este sa respectam cu totii regulile. Multa sanatate tuturor! Am incredere ca prin profesionalismul cadrelor medicale, prin puterea si bunatatea lui Dumnezeu, vom trece si peste aceasta etapa", a scris Moldovan pe pagina sa de socializare.Radu Moldovan este si presedinte al PSD Bistrita-Nasaud si vicepresedinte al partidului la nivel national.In ultimele zile, au fost confirmate doua cazuri de COVID-19 la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan fiind cea de-a treia persoana din cadrul institutiei care a primit acest diagnostic.