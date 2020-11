Dr. Radu Tincu: "Dintr-o criza sanitara vom ajunge la o criza umanitara, in care oamenii nu vor mai avea loc in spital"

"Daca nu vom implementa masuri ferme, epidemia va accelera. Cu cat vom avea mai multi pacienti pozitivi, cu atat viteza de transmitere va creste.Cand numarul de persoane infectate este peste 8.000 cum a fost ieri, o parte din ei va determina cresterea numarului de bolnavi care vor ajunge la terapie intensiva.", a declarat Radu Tincu pentru Digi24 Medicul considera ca un prag zilnic de 9.000 de infectari ar putea genera, in decurs de doua sau trei saptamani, un "dezechilibru intre pacientii cu coronavirus si cei cu alte boli"."La 9.000 cazuri, in doua - trei saptamani vom avea 300 - 400 de oameni care vor avea nevoie de terapie intensiva, vor veni deodata in numar mult mai mare decat al celor cu alte boli.Un pacient cu coronavirus necesita tratament de 3 - 4 saptamani in terapie intensiva. Se va crea un dezechilibru foarte mare intre pacientii cu coronavirus si cei cu alte boli.Trebuie sa ne asumam masuri care nu sunt populare, pentru ca, altfel, riscam sa pierdem controlul. Dintr-o criza sanitara vom ajunge la o criza umanitara, in care oamenii nu vor mai avea loc in spital", a explicat medicul Radu Tincu.Citeste si: CORONAVIRUS Romania. Ziua cea mai neagra: aproape 10.000 de infectari in 24 de ore. Numar mare de pacienti internati la ATI